Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer ten Hag

Von: APA/dpa

Der deutsche Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich früh in der Saison von Trainer Erik ten Hag getrennt. Für den 55-jährigen Niederländer ist bereits nach zwei Ligaspielen wieder Schluss bei den Rheinländern, wie der Verein am Montag mitteilte. Diese Entscheidung traf der Gesellschafterausschuss, das Aufsichtsgremium des Werksclubs, auf Empfehlung der Geschäftsführung von Bayer, hieß es. Die Trainingsarbeit werde vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen.

“Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann”, sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Vereinsmitteilung. “Eine Trennung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist schmerzhaft, aber sie war aus unserer Sicht notwendig”, ergänzte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro.

Ten Hag hatte erst in diesem Sommer die Nachfolge von Meistermacher Xabi Alonso angetreten. Der 55-Jährige verlor sein erstes Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim von Christian Ilzer (1:2) und musste in der zweiten Runde ein peinliches 3:3 bei Werder Bremen hinnehmen. Im Weserstadion gab Bayer in Überzahl noch eine 3:1-Führung aus der Hand.

Kritik vom Kapitän

Nach der Partie in Bremen hatte Kapitän Robert Andrich deutliche Kritik geübt. “So kannst du gegen keinen Gegner der Welt gewinnen”, sagte der 30-Jährige. “Wir haben zu viele Leute, die sich nur mit anderen Sachen beschäftigen. Wir haben zu viele, die sich nur mit sich beschäftigen. So sah das Spiel auch aus: Jeder hat für sich gespielt. Jeder ist auf dem Platz herumgelaufen für sich allein.”

Auf die Frage, ob die Spieler die Anweisungen ten Hags nur falsch umsetzen würden oder ob sie nicht wüssten, was sie zu tun haben, sagte Andrich: “Es ist eine Mischung aus beidem.” Ten Hag, der in seiner Karriere zuvor u.a. Ajax und Manchester United trainiert hatte, arbeitete in Leverkusen von Beginn an unter erschwerten Bedingungen. Aus der Doublesieger-Mannschaft von 2023/24 verließen in diesem Sommer Superstar Florian Wirtz und die Leistungsträger Jonathan Tah, Granit Xhaka und Jeremie Frimpong das Team. In der 3. Runde wartet nach der Länderspielpause die makellos in die Saison gestartete Eintracht aus Frankfurt.