Bayern-Frauen in Champions League 1:1 gegen Barcelona

Von: APA/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Barcelona in Unterzahl für eine kleine Überraschung gesorgt. Die Münchnerinnen holten im Heimspiel ein 1:1 (0:1) und wahrten für das Rückspiel nächsten Sonntag die Chance auf den Finaleinzug. Die beiden Österreicherinnen Barbara Dunst und Katharina Naschenweng kamen bei den Bayern nicht zum Einsatz, Sarah Zadrazil ist nach ihrem Kreuzbandriss noch in der Reha-Phase.

Ewa Pajor brachte den Favoriten in der 8. Minute in Führung. Verteidigerin Franziska Kett erzielte den Ausgleich (69.), musste aber wenig später wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz (79.). Auch Trainer José Barcala sah wegen heftiger Proteste beim Kett-Platzverweis die Rote Karte.

Das zweite Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Arsenal London ohne die verletzte ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger und Olympique Lyon gegeneinander.