Bayern legen mit 3:1 in Stuttgart im Titelrennen vor

Von: apa

Bayern München hat den nächsten Schritt in Richtung Rückkehr auf den deutschen Fußball-Thron gemacht. Der im Vorjahr entthronte Serienmeister setzte sich am Freitagabend beim VfB Stuttgart nach Rückstand noch mit 3:1 (1:1) durch und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayer Leverkusen vorübergehend auf elf Punkte aus. Der Titelverteidiger ist erst am Samstagabend (18.30 Uhr/live Sky) im Schlager beim Tabellendritten Eintracht Frankfurt im Einsatz.

Stuttgart ging durch einen Distanzschuss von Angelo Stiller in Führung (34.). Leroy Sane war zuvor ausgerutscht und hatte den Ball verloren. Bayerns Offensivmann rehabilitierte sich, indem er kurz vor der Pause Michael Olise bediente, der für den Ausgleich sorgte (45.). Die Münchner legten nach der Pause einen Gang zu und nutzten Fehler der Stuttgarter zum Sieg. Erst brachte VfB-Torhüter Alexander Nübel beim Herausspielen Stiller in Bedrängnis. Der Torschütze verlor den Ball am eigenen Strafraum an Leon Goretzka, der einschoss (64.). Im Finish fing Kingsley Coman einen missratenen Rückpass von Josha Vagnoman ab und sorgte für den Endstand (90.). ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer war bei den Bayern bis zur 75. Minute als Rechtsverteidiger im Einsatz.

Stuttgart kassierte die dritte Bundesliga-Heimniederlage in Folge. Der Vizemeister hat aus den jüngsten sechs Runden nur vier Punkte geholt und ist weiter Tabellensiebenter. Die Bayern dagegen holten in den jüngsten zehn Ligapartien neun Siege. Einzig im Schlager in Leverkusen gab es ein harterkämpftes 0:0. In der Liga treffen die beiden Titelrivalen in dieser Saison bei zehn ausständigen Runden nicht mehr aufeinander – dafür im Achtelfinale der Champions League. Das Hinspiel Bayern gegen Bayer steigt bereits am Mittwoch in München.