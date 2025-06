Bayern startet mit 10:0-Kantersieg über Auckland in Club-WM

Von: apa

Der FC Bayern München ist wunschgemäß in die Fußball-Club-WM in den USA gestartet. Der deutsche Meister schlug am Sonntag im Auftaktspiel der Gruppe C in Cincinnati Auckland City aus Neuseeland mit 10:0 (6:0). Jamal Musiala stach bei dem Kantersieg gegen den überforderten Champions-League-Sieger Ozeaniens mit einem Triplepack binnen 16 Minuten heraus. Das Parallelspiel der Gruppe bestreiten die Boca Juniors gegen Benfica in der Nacht auf Dienstag (0.00 Uhr MESZ).

“Viel Lob werden wir nicht bekommen für dieses Spiel”, hatte FCB-Coach Vincent Kompany schon vor dem Match gewusst. Der Belgier stellte Neuzugang Jonathan Tah und die scheidende Bayern-Ikone Thomas Müller in die Startelf, während ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer auf der Bank Platz nahm. Die zweite Partie der Club-WM gestaltete sich einseitig und hatte den Charakter eines lockeren Sommercamp-Testspiels. Gefordert wurde der Favorit von den Amateuren und Halbprofis aus Auckland nicht, das muntere Toreschießen startete damit schon in Minute sechs durch Kingsley Coman.

Musiala glänzt bei Comeback

Dem folgten vor der Pause noch Treffer von Sacha Boey (18.), Michael Olise (20., 45.+3), erneut Coman (21.) und Müller (45.). Kompany nahm die beiden Doppelpacker zur Pause vom Feld. Im zweiten Durchgang bewahrte zunächst Auckland-Keeper Conor Tracey sein Team mit einigen Paraden vor weiteren Toren. Der eingewechselte Musiala (68., 73./Foulelfmeter, 84.) netzte bei seinem Comeback nach einer Verletzung allerdings noch dreimal, und auch Müller legte nach (89.). Die beste Gelegenheit zum neuseeländischen Ehrentreffer ließ David Yoo aus (69.).

Kompany sprach nach dem zweistelligen Erfolg von einem “sehr seriös” erledigten Job. “Wir haben gemacht, was wir machen müssen. Vielleicht ist die Tordifferenz auch nicht unwichtig, deswegen sind die zehn Tore vielleicht auch wichtig für diese Gruppenphase”, sagte der 39-jährige Trainer im DAZN-Interview. So sah das auch Müller. “Wir sind sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Egal, gegen wen es geht, du musst immer erst einmal liefern und das haben wir gemacht.” Als nächste Aufgabe warten die Boca Juniors am Samstag (3.00 Uhr). Auckland trifft am Freitag (18.00) auf Benfica Lissabon.