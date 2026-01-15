Aktuelle Seite: Home > Sport > Bayerns Laimer droht Pause wegen Wadenverletzung
Bayerns Laimer droht Pause wegen Wadenverletzung

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 11:07 Uhr
APA/APA/dpa/Federico Gambarini
Von: apa

Österreichs Fußballer des Jahres Konrad Laimer droht eine Verletzungspause. Der 28-jährige Rechtsverteidiger humpelte beim 3:1-Sieg des überlegenen Tabellenführers FC Bayern beim 1. FC Köln am Mittwochabend im Finish nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler vom Platz. “Konny Laimer hat etwas in der Wade gespürt, da werden wir morgen mehr wissen”, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Ein Ausfall wäre bitter, spielte der ÖFB-Star doch in 26 von 27 Saison-Pflichtspielen.

Für die Münchner geht es nach der Fixierung der besten Liga-Hinrunde aller Zeiten schon am Samstag (18.30 Uhr/live Sky) bei RB Leipzig weiter, auch in den Wochen danach stehen für Stürmerstar Harry Kane und Co. englische Wochen auf dem Programm.

