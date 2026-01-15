Angeblicher Juwelier in Bozen wirbt mit unglaublichen Rabatten

Von: Ivd

Bozen – Seit kurzem melden uns viele Verbraucher, sie seien auf ein Juweliergeschäft mit „Bozen“ in der Internetadresse gestoßen. Dort gäbe es – wegen Geschäftsschließung – Schmuck zu unglaublichen Preisen zu kaufen.

Das Problem: auf der Seite fehlt jegliche Information, die per Gesetz oder auch nur aus Handelsgründen notwendig wäre: keine Adresse des Geschäfts, keine Mehrwertsteuer-Nummer, keine Firmenregister-Nummer, keine Pec-Adresse.

Die Seite wurde auch erst Anfang Jänner registriert, und als Anmelde-Ort steht im Internet Reykjavík zu lesen. Etwas eigenartig für ein Bozner Geschäft, dass dabei ist, seine Tätigkeit aufzugeben.

Wer bereits gekauft haben sollte, kann versuchen, über die Kreditkarte ein sogenanntes „Charge Back“ zu veranlassen, um das Geld zurückzubekommen.