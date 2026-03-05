Aktuelle Seite: Home > Italien > Betrunkene Flucht vor Kontrolle: Das hat sich nicht wirklich ausgezahlt
Crash gegen Mauer - Führerschein weg

Betrunkene Flucht vor Kontrolle: Das hat sich nicht wirklich ausgezahlt

Donnerstag, 05. März 2026 | 06:57 Uhr
Carabinieri
Carabinieri
Von: luk

San Lorenzo Dorsino – Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich in San Lorenzo Dorsino beim Molvenosee im Trentino einer Verkehrskontrolle entzogen und ist kurz darauf gegen eine Mauer geprallt. Der Mann wurde angezeigt, der Führerschein eingezogen und eine Geldstrafe verhängt.

Die Carabinieri wollten das hochmotorisierte Fahrzeug bei einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Lenker täuschte zunächst an, der Aufforderung Folge zu leisten, beschleunigte dann jedoch plötzlich und flüchtete in Richtung Ponte Arche.

Nach wenigen Hundert Metern endete die Fahrt jedoch abrupt: Der Fahrer kollidierte mit einer Begrenzungsmauer. Schwer verletzt wurde niemand, der Lenker wurde aber zur Kontrolle ins Krankenhaus von Tione gebracht.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Offenbar hatte der Mann deshalb versucht zu fliehen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer erstattet.

Zudem wurde sein Führerschein umgehend eingezogen. Die Fahrerlaubnis könnte für drei Monate bis zu einem Jahr ausgesetzt werden. Für das Missachten des Haltezeichens wurde außerdem eine Geldstrafe von 397 Euro verhängt.

© 2026 First Avenue GmbH
 