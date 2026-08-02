Beacher Hammarberg/Berger verlieren Rio-Halbfinale

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Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger haben am Sonntag beim Elite16-Turnier der Pro Tour in Rio de Janeiro den Einzug ins Finale verpasst. Das ÖVV-Duo unterlag im Halbfinale den Letten Martins Plavins/Kristians Fokerots 0:2 (-16,-26). Im zweiten Satz vergaben Hammarberg/Berger nicht weniger als fünf Satzbälle, die Letten nutzten dann ihren dritten Matchball. Für die Österreicher ging es später noch um Platz drei.

Hammarberg/Berger erwischten einen schlechten Start und gerieten mit 1:5 in Rückstand. Dieser war im gesamten ersten Satz nicht mehr aufzuholen. Satz zwei verlief zunächst deutlich besser und am Ende sehr spannend. Das ÖVV-Duo ließ aber eine 4:1-Führung aus, die Letten glichen zum 5:5 aus. Die Österreicher führten dann noch einmal 10:8, nach dem Ausgleich hatten Plavins/Fokerots immer wieder die Nase vorne. Bei einem 16:18-Rückstand gelang nach einem Timeout aber noch der Ausgleich.

Nach Abwehr von zwei Matchbällen erarbeiteten sich die Hammarberg/Berger ihren ersten Satzball überhaupt, den Berger beim Aufschlag ins Netz beförderte. Es gab vier weitere Chancen auf Satz drei, doch die Europameister von 2024 hatten jedes Mal eine gute Antwort – und nutzten den dritten Matchball zum Sieg.