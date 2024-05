Beachvolleyball kommt nach Südtirol!

Lana – Der Sommer steht vor der Tür und die Vorbereitungen für den Raiffeisen Beachcup 2024, Südtirols reisendes Beachvolleyballturnier, sind in vollem Gange. Über den Winter hat die technische Organisation des SSV Bruneck Volleyball in Zusammenarbeit mit dem SV Lana, US La Ila und dem ASV Tramin die Ärmel hochgekrempelt und ist bereit für eine neue Sommersaison voller Turniere.

Der Raiffeisen Beachcup bringt dieses Jahr sechs Etappen an verschiedene Orte in Südtirol. An den Turnieren, die in Lana, Tramin, Olang, St. Kassian und Bruneck ausgetragen werden, können alle Fans des Sports teilnehmen.

Die erste Etappe ist den Jugendlichen vorbehalten und findet am 25. Mai in Lana statt, Gastgeber ist der SV Lana. Es werden Athleten der Kategorie U16 an den Start gehen.

Die zweite Etappe findet am 15. und 16. Juni in Tramin statt, veranstaltet vom ASV Tramin. Der Samstag ist den Kategorien Männer, Damen und U14 gewidmet; am Sonntag sind die Kategorien U12 und U16 am Start.

Die dritte Etappe findet am 29. und 30. Juni in Olang statt, Ausrichter ist der SSV Bruneck Volleyball. Der erste Tag wird den Kategorien Mixed und Mixed U17 gewidmet sein, der zweite den Kategorien U13 und U15.

Für die vierte Etappe konnte sich San Cassiano als Gast der US La Ila nicht entgehen lassen. Auf den neu gebauten Plätzen werden am Samstag, den 13. Juli, die Kategorien U12 und U16 spielen, während am Sonntag, den 14. Juli, die Kategorien Männer, Damen und U14 an der Reihe sein werden.

Die fünfte Etappe wird am 27. und 28. Juli wieder beim SV Lana ausgetragen. Am Samstag treten die Herren, die Damen und die U16 an, am Sonntag die U12, die U14 und die U18.

Das Finale des Turniers, bei dem auch der Landesmeistertitel vergeben wird, findet wie immer in Bruneck statt, auf den Courts des SSV Bruneck Volleyball. In diesem Jahr wird das Turnier an drei Tagen ausgetragen: 15., 17. und 18. August. Alle Kategorien des Turniers werden am Start sein: am 15. August Männer Ü40, Damen Ü35, Mixed und Mixed U16; am zweiten Tag Männer, Damen und U16; am dritten Tag U12, U14 und U18.

Dies und vieles mehr erwartet die Beachvolleyballfans in diesem Sommer. Details zur Anmeldung unter www.beachcup.it. Alle Athleten, Sponsoren und Fans finden weitere Informationen und Neuigkeiten auf facebook.com/beachcup oder auf Instagram: @raiffeisen_beachcup.

Der Vorstand des Raiffeisen Beachcups unterstützt alle Aktivitäten rund um den Volleyball. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, Werbung und Unterstützung auch für Ihre Amateur-Turniere. Wir sind bereit für eine weitere tolle Beachvolleyball-Saison!