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Bernardo Silva wechselt zu Real Madrid

Bernardo Silva unterschreibt bei Real Madrid

Mittwoch, 17. Juni 2026 | 12:13 Uhr
Bernardo Silva wechselt zu Real Madrid
APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
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Von: APA/sda

Bernardo Silva wechselt nach seinem Vertragsende diesen Sommer von Manchester City zu Real Madrid. Wie der spanische Fußball-Rekordmeister mitteilte, stattet er den 31-jährigen Portugiesen mit einem Zweijahresvertrag aus. Silva, der mit Portugal derzeit die WM bestreitet, spielte seit 2017 bei Manchester City und gewann unter Pep Guardiola unter anderem die Champions League und die Club-WM. Zudem wurde er sechsmal englischer Meister und dreimal FA-Cup-Sieger.

Silva ist zudem 109-facher Internationaler und hat zweimal die Nations League gewonnen. Erst am Montag war der spanische Teamspieler Marc Cucurella von Chelsea zu den Madrilenen gewechselt.

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