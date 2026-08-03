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Auf Infantino könnten schwierige Zeiten zukommen

UEFA droht Infantino mit rechtlichen Schritten

Montag, 03. August 2026 | 10:28 Uhr
Auf Infantino könnten schwierige Zeiten zukommen
APA/APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA
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Von: importer

Nach dem gescheiterten Investorendeal droht die Europäische Fußball-Union (UEFA) FIFA-Boss Gianni Infantino mit rechtlichen Schritten. Wie der “Telegraph” und die “Financial Times” berichten, hat die UEFA den Weltverbandspräsidenten aufgefordert, sämtliches Material im Zusammenhang mit dem Vorhaben nicht zu vernichten. Entsprechende Schreiben gingen unter anderem auch an Technologieinvestor Joshua Kushner, der eine Schlüsselrolle bei dem Projekt hätte einnehmen sollen.

“Die UEFA teilt hiermit förmlich mit, dass sie aktiv die Einleitung rechtlicher Schritte, eines Schiedsverfahrens und/oder Beschwerden bei den zuständigen Aufsichtsbehörden (zusammen die ‘Verfahren’) prüft. Diese beziehen sich auf den von der FIFA vorgeschlagenen FFE-Plan sowie auf alle damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten, die nachstehend näher erläutert werden”, zitiert der “Telegraph” aus dem UEFA-Schreiben. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor.

Es ging um Milliarden

Infantino wollte Anteile an den Premium-Produkten des Weltverbandes an private Investoren verkaufen. Geldgeber hätten rund 20 Prozent der Anteile an dem neu zu gründenden Tochterunternehmen FIFA Forward Enterprise (FFE) erwerben können, dessen Wert zunächst mit 20 Milliarden Dollar beziffert war.

Die FFE hätte die kommerziellen Rechte an den FIFA-Wettbewerben wie der Männer- und Frauen-WM sowie der Club-WM gebündelt. Technologieinvestor Joshua Kushner, dessen Bruder Jared mit der Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka, verheiratet ist, hätte über seine Investmentfirma Thrive eine Schlüsselrolle übernehmen sollen.

In dem UEFA-Schreiben an Infantino und den Weltverband heißt es weiter: “Sie und die FIFA sind verpflichtet, unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sämtliche in diesem Schreiben bezeichneten Dokumente und elektronisch gespeicherten Informationen zu identifizieren, aufzufinden und zu sichern, die sich in Ihrem oder im Besitz, Gewahrsam oder unter der Kontrolle der FIFA befinden.”

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