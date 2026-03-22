Biathletin Hauser im letzten Karriererennen in Oslo 19.

Von: apa

Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser ist im letzten Weltcup-Rennen ihrer Biathlon-Karriere auf Rang 19 gelandet. Die 32-jährige Tirolerin verbuchte am Sonntag im Massenstart am Holmenkollen vier Schießfehler. Am Ende fehlten ihr 2:13,5 Minuten auf Siegerin Lisa Vitozzi. Die Italienerin entschied das Saisonfinale knapp vor der Schwedin Hanna Öberg für sich, Dritte wurde die Tschechin Tereza Vobornikova. Die kleine Kristallkugel im Massenstart-Weltcup ging an die Französin Julia Simon.

Hauser hatte lange um einen Top-Ten-Rang gekämpft, im letzten Stehendschießen ihrer Laufbahn unterliefen ihr aber noch zwei Fehler. Auf der Zielgeraden winkte sie dennoch zufrieden dem Publikum zu. Auf der Nase hatte die Massenstart-Weltmeisterin von 2021, die insgesamt sechs Weltcup-Einzelbewerbe gewonnen hat, da bereits eine Sonnenbrille mit aufgesetzter goldener Krone. Nach der Zieldurchfahrt kam ein rosa Hut dazu.

Nach einem großen Schluck aus einer Magnum-Flasche Sekt posierte Hauser noch im Zielbereich mit ihrem Team und einem Transparent, das ihre Karriere Revue passieren ließ. Ihre 15. und letzte Weltcup-Saison beendete sie auf dem 18. Gesamtrang. Auch Simon Eder, der ebenfalls in dieser Woche zurückgetreten ist, wurde verabschiedet. Gesamtweltcupsiegerin Lou Jeanmonnot aus Frankreich landete im letzten Saisonrennen bei schwierigen Windbedingungen auf Rang 15.