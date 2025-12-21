Aktuelle Seite: Home > Sport > Biathlon: Giacomel meldet sich eindrucksvoll zurück
Dritter Saisonsieg für den Trentiner

Biathlon: Giacomel meldet sich eindrucksvoll zurück

Sonntag, 21. Dezember 2025 | 15:59 Uhr
tommaso-giacomel-laeuft-immer-vorneweg-und-gibt-den-rhythmus-vor
APA/afp / OLIVIER CHASSIGNOLE
Schriftgröße

Von: fra

Annecy – Tommaso Giacomel hat die letzte Biathlon-Weltcup-Etappe des Jahres in Annecy eindrucksvoll für sich entschieden. Der 25-jährige Trentiner gewann den Massenstart souverän und feierte damit seinen dritten Weltcupsieg insgesamt sowie den zweiten in dieser Saison. Nach einem etwas verhaltenen Ergebnis zu Wochenbeginn zeigte Giacomel eine klare Leistungssteigerung.

Bis auf einen Fehlschuss im ersten Schießen blieb der Italiener fehlerfrei und überzeugte vor allem in der Loipe. Mit einem Vorsprung von 18 Sekunden verwies er den Franzosen Eric Perrot auf den zweiten Platz. Rang drei ging nach einem engen Zieleinlauf an den Norweger Vetle Sjaastad Christiansen, der den Deutschen Justus Strelow noch abfangen konnte. Der Gesamtweltcup-Führende Johan Olav Botn belegte Platz fünf.

Lukas Hofer kam nach einem angeschlagenen Auftritt nicht über Rang 24 hinaus. Mit dem Erfolg bleibt Giacomel im Rennen um den Gesamtweltcup weiter vorne mit dabei und gilt auch mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Antholz als einer der Mitfavoriten.

Der Biathlon-Weltcup verabschiedet sich nun in die Weihnachtspause. Die nächste Station folgt am 8. Jänner in Oberhof, ehe die Vorbereitung auf die Spiele in Antholz weiter intensiviert wird.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Kommentare
37
Alpenländliche Weihnachtsgerichte, die niemand mehr kocht
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
36
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Kommentare
34
Beteiligung an PagoPA: Poste Italiane steigt ein
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Kommentare
28
Tragisches Unglück: Zehnjähriger kommt ums Leben
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Kommentare
28
Weihnachtsverkehr: Millionen Fahrzeuge auf den Straßen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 