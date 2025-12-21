Biathlon: Giacomel meldet sich eindrucksvoll zurück

Von: fra

Annecy – Tommaso Giacomel hat die letzte Biathlon-Weltcup-Etappe des Jahres in Annecy eindrucksvoll für sich entschieden. Der 25-jährige Trentiner gewann den Massenstart souverän und feierte damit seinen dritten Weltcupsieg insgesamt sowie den zweiten in dieser Saison. Nach einem etwas verhaltenen Ergebnis zu Wochenbeginn zeigte Giacomel eine klare Leistungssteigerung.

Bis auf einen Fehlschuss im ersten Schießen blieb der Italiener fehlerfrei und überzeugte vor allem in der Loipe. Mit einem Vorsprung von 18 Sekunden verwies er den Franzosen Eric Perrot auf den zweiten Platz. Rang drei ging nach einem engen Zieleinlauf an den Norweger Vetle Sjaastad Christiansen, der den Deutschen Justus Strelow noch abfangen konnte. Der Gesamtweltcup-Führende Johan Olav Botn belegte Platz fünf.

Lukas Hofer kam nach einem angeschlagenen Auftritt nicht über Rang 24 hinaus. Mit dem Erfolg bleibt Giacomel im Rennen um den Gesamtweltcup weiter vorne mit dabei und gilt auch mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Antholz als einer der Mitfavoriten.

Der Biathlon-Weltcup verabschiedet sich nun in die Weihnachtspause. Die nächste Station folgt am 8. Jänner in Oberhof, ehe die Vorbereitung auf die Spiele in Antholz weiter intensiviert wird.