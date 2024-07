Biereth avanciert bei Sturm Graz wohl zum Rekordtransfer

Von: apa

Österreichs Fußball-Meister Sturm Graz steht offenbar vor einem Rekordtransfer. Laut “The Athletic” und Transferexperte Fabrizio Romano erwerben die Steirer den bisherigen dänischen Leih-Stürmer Mika Biereth nun fix von Arsenal. Demnach überweisen die Steirer eine Ablösesumme von vier Millionen Pfund (ca. 4,7 Mio. Euro) an den englischen Topclub.

Sturm wollte den Deal, der auch eine Weiterverkaufsklausel für Arsenal beinhalten soll, am Donnerstag nicht bestätigen. Man befinde sich in guten Gesprächen, um Biereth erneut nach Graz zu bekommen, hieß es. Der 21-Jährige, der nie für Arsenals erste Mannschaft gespielt hat, bekundete in der Steiermark im Frühjahr keine Anlaufzeit. In 22 Pflichtspielen brachte er es auf neun Tore und vier Vorlagen.

Gegen Ende seiner ersten vollen Saison im Erwachsenenfußball fiel dem 1,88 m großen Stürmer das Toreschießen schwer. In den letzten neun Meistergruppen-Spielen traf Biereth nur noch einmal. Sturms bisheriger Rekord-Zugang ist seit über 23 Jahren Charles Amoah, der 2001 für knapp vier Millionen von St. Gallen nach Graz gewechselt ist. Den Bundesliga-Rekord für Neuzugänge hält Red Bull Salzburg. Der Vizemeister ließ sich den französischen Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath im Sommer 2022 13 Millionen Euro Ablöse kosten.

Als fix vermeldete der Doublesieger am Donnerstag einen Neuzugang und einen Abgang. Vom deutschen Rekordmeister Bayern München kommt der kroatische U21-Teamspieler Lovro Zvonarek auf Leihbasis. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat in der vergangenen Saison fünf Bundesligaspiele absolviert und ein Tor erzielt. Zudem verkündete Sturm den bereits kolportierten Abgang von David Schnegg. Den Außenverteidiger zieht es in die USA zu D.C. United. An die zwei Millionen Euro Ablöse werden für Schnegg kolportiert – eine Summe, die Sturm kürzlich auch für den zuletzt verliehenen Mohamed Fuseini (Union St. Gilloise) lukriert hat.

“Lovro Zvonarek ist ein hochveranlagter Spieler für das offensive Mittelfeld, der in seinem jungen Alter bereits erste Einsätze für den FC Bayern vorweisen kann, in seiner Entwicklung aber noch lange nicht am Ende steht. Er ist technisch sehr stark und fußballerisch hervorragend ausgebildet”, erklärte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sagte, dass der Offensivakteur “alles mitbringt, um sich im Profifußball zu behaupten”. Er sei überzeugt, dass Zvonarek in Österreich die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen werde, meinte der frühere Salzburg-Sportchef. “Er hat einen starken Charakter. Wir werden seinen Weg in der kommenden Saison von München aus eng begleiten.”