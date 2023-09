Bitter: Foxes weiter auf der Verliererstraße

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia muss weiter auf den ersten Sieg in der neuen ICEHL Saison warten. Auch in Kärnten setzte es gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV eine 4:1 Niederlage ab, es war bereits die dritte Schlappe in der Meisterschaft. In sieben offiziellen Begegnungen zwischen Champions Hockey League und ICEHL gab es ebenso viele Niederlagen, dabei kassierten die Foxes 33 Tore und trafen nur 7-mal ins gegnerische Tor. Frank & Co. müssen sich nun endlich auf ihre Tugenden aus der letzten Saison besinnen, um wieder auf die Reihe zu kommen und dies bereits ab dem nächsten Heimspiel von Freitag, 22. September, gegen den EC KAC (19:45 Uhr).

Das Match.

Coach Niklas Sundblad stand auch heute mit Ausnahme von Pietroniro der gesamte Kader zur Verfügung.

Starke erste zehn Minuten der Bozner, die durch Lessio und vor allem durch Ford mit einem Stangenschuss die Führung auf dem Schläger hatten, der dann auch nach sechs Minuten fiel: Lessio legte bei einem Powerplay für den im Slot völlig freistehenden Thomas auf, dieser trickste Lamoureaux mit einem Haken aus und netzte ein. Die Schiedsrichter nahem den Videobeweis zur Hilfe und annullierten den Treffer nach längerem Studium, die #6 hatte beim Zuspiel den Handschuh zu Hilfe genommen. Bei der zweiten Bozner Überzahl vergab McClure eine weitere gute Möglichkeit, dann gingen die Hausherren eigentlich entgegen dem Spielverlauf in Führung: Luciani passte auf den im Slot freistehenden Rebernig, Haken und Svedberg hatte keine Abwehrchance. Bozen versuchte durch McClure und Thomas zu kontern, es blieb bei der 1:0 Führung der Hausherren.

Auch der Start in den mittleren Abschnitt war für die Foxes vielversprechend: Lessio passte auf den im Slot vergessenen Thomas, Lamoureaux wehrte seinen Versuch mit etwas Glück ab, dann traf McClure mit einer Einzelaktion nur das Aussennnetz. Die Villacher machten dies kurz darauf abgebrühter: Wall tankte sich durch die Bozner Verteidigung und legte für den freistehenden Rebernig auf, der im zweiten Versuch etwas glücklich die Scheibe im weißroten Kasten unterbrachte. Zwei Minuten später klingelte es zum dritten Mal im Bozner Tor: Hughes passte im richtigen Moment quer auf Lanzinger, der zwischen drei Weißroten nur mehr den Schläger hinhalten musste. Ein Energieanfall von Halmo führte zum ersten Treffer der Gäste: der Kanadier zog über die linke Seite ins Villacher Angriffsdrittel und ließ Lamoureaux mit einem Hammer keine Chance. Es war jedoch nur ein Strohfeuer, denn vier Minuten später war der alte Drei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt: Luciani lenkte einen freiliegenden Puck in den weißroten Kasten. Nach einem Versuch von McClure hätte Hughes fast den fünften Treffer für Villach erzielt.

Torhüterwechsel bei den Gästen zu Beginn des Schlussdrittels: für Svedberg kam Vallini. Das Match war aufgrund des Spielstandes nach vierzig Minuten vorzeitig entschieden, so war für beide Teams der Schlussabschnitt nur mehr ein lockeres Schaulaufen. Bozen hatte mit Halmo, Mantenuto und Frigo kurz vor dem Schlusspfiff noch drei gute Möglichkeiten, für Villach vergab Hughes die Chance auf den fünften Treffer. Auch ein Powerplay zugunsten der Talferstädter änderte nichts mehr am Ergebnis.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 4:1 (1:0 – 3:1 – 0:0)

Die Tore: 10:50 Maximilian Rebernig (1:0) – 25:56 Maximilian Rebernig (2:0) – 27:58 PP1 Benjamin Lanzinger (3:0) – 31:40 Mike Halmo (3:1) – 35:57 Anthony Luciani (4:1)

Torschüsse: 30:36

PIM: 6:8

Schiedsrichter: Piragic/Sternat – Durmis/Konc

Zuschauer: 2534