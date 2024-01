Bittere Niederlage in Asiago

Asiago/Bruneck – Am Sonntag fahren die Wölfe zum letzten Aufeinandertreffen mit Asiago in den Süden. Coach Vuorinen muss auf den gesperrten Hannoun, die verletzten Catenacci und Smith sowie den überzähligen Ikonen verzichten. Asiago muss Gios und Fazio vorgeben und hat keine Chancen auf das Playoff mehr, wird aber im Derby gegen den HCP trotzdem alles geben.

Und das Spiel beginnt auch gleich nach dem Geschmack der Gastgeber: nach wenigen Sekunden setzt Gennaro einen Schuss ab, Bernard ist komplett die Sicht verdeckt und der Puck zappelt genau im Kreuzeck (1:0; 1. Minute). Die Wölfe reagieren heftig auf diesen Fehlstart und decken De Filippo mit Schüssen ein, eine echte Großchance ist aber nicht dabei. Gegen Drittelmitte kommt auch Asiago wieder besser ins Spiel und kann sogar erhöhen: einen perfekt herausgespielten Konter der ersten Linie schließt Ierullo aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (11. Minute). Gleich darauf müssen die Wölfe in Unterzahl agieren (Strafe Deluca). Zuerst brennt es lichterloh vor Bernard, später gelingt jedoch ein toller Gegenstoß und Berger hat die beste Chance auf ein Tor auf dem Schläger (13. Minute). Gleich darauf gelingt der Anschlusstreffer trotzdem: nach schöner Vorarbeit von Morley trifft Schofield mit einem Onetimer zum 2:1 (14. Minute). Nun sind die Schwarzgelben wieder feldüberlegen, bis zur Pausensirene gelingt aber kein weiterer Treffer.

Den zweiten Abschnitt beginnt der HCP zu statisch, Asiago kommt immer wieder zum Abschluss. Erst in Unterzahl (2 Minuten gegen Messner) fangen sich die Wölfe: nach einer Drangperiode der Hausherren kontert Mantinger und kann fast per Shorthander anschreiben. Wenige Sekunden später hat Petan sogar die noch größere Chance, als er in Penaltymanier auf De Filippo zufährt, doch erneut bleibt der Asiago-Schlussmann Sieger. Ein weiteres Penaltykilling (2 Minuten Hasler) gelingt gut, nur ein Mal muss Bernard mit einem Big Save gegen Vallati retten. Als auch die Wölfe in Überzahl randürfen (Strafe gegen Gazzola), lassen sie die Scheibe zwar gewohnt stark zirkulieren, kommen aber nicht zum entscheidenden Abschluss. Die Schlussphase gehört dann wieder ganz den Gastgebern, und Bernard hat alle Hände voll zu tun, um Möglichkeiten von Rapuzzi (16.) und Finoro (17., 19.) zu entschärfen. 2:1 nach 40 Minuten.

Im Schlussdrittel kommen die Wölfe wie verwandelt aus der Kabine und machen gleich Druck. Schon nach einer Spielminute erkämpft sich Schofield in der Offensivzone den Puck, Morley und Akeson verstehen sich blind und Morley trifft zum 2:2 (42. Min.). Gleich darauf hat Glira die Führung auf dem Schläger(43.), doch im Gegenzug folgt die kalte Dusche. Castlunger kommt im Slot ungehindert zum Abschluss und trifft mit seinem ersten Saisontreffer zum 3:2 für Asiago (44. Min.). Wenig später ist es erneut die Pusterer Paradelinie, die zuschlägt: Schofield bedient am langen Pfosten Akeson, der De Filippo tunnelt – 3:3 (49. Min.). Nun scheinen die Wölfe das Spiel im Griff zu haben, doch nach kurzer Zeit muss Frycklund nach High Sticking für 2+2 auf die Strafbank. Und diesmal nutzen die Asiaghesi ihre Chance: Oksanen überrascht Bernard mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck – 4:3 nach 50 Spielminuten. Und es kommt noch schlimmer: Petan spielt als letzter Mann einen Aufbaupass direkt Finoro in die Beine, und der Italokanadier zieht alleine davon und versenkt den Puck zum 5:3 im Netz (54. Minute). Zweieinhalb Minuten vor Schluss nimmt Vuorinen Bernard vom Eis und die Wölfe versuchen mit 6 Feldspielern noch die zwei Tore aufzuholen, ein weiterer Treffer gelingt jedoch nicht mehr (Asiago trifft dagegen mit Ierullo ins empty net), und der HCP muss mit 0 Punkten die Heimreise antreten.

Weiter geht es am Freitag mit einem Heimspiel: um 19:45 Uhr ist der Tabellenführer Klagenfurt in Bruneck zu Gast. Zwei Tage später wartet dann mit Innsbruck ein direkter Konkurrent um Platz 6 auf die Wölfe (Sonntag, 17:30 Uhr in Innsbruck).

Migross Supermercati Asiago Hockey – HC Pustertal Wölfe 6:3 (2:1, 0:0, 4:2)

Referees: BERNEKER, SCHAUER, Mantovani, Rigoni.

Tore Asiago: Gennaro (1.), Rapuzzi (11.), Castlunger (44.), Oksanen (51.), Finoro (54.), Ierullo (60./EN)

Tore Pustertal: Schofield (14.), Morley (42.), Petan (49.)