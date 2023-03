Bitterer Abend: Foxes ab sofort unter Zugzwang

Bozen – Das heutige Viertelfinalspiel 3 in der Sparkasse Arena zwischen dem HCB Südtirol Alperia und den Steinbach Black Wings Linz endete für die Hausherren mit einer bitteren 2:1 Niederlage. Gegen einen rein defensiv eingestellten und hart einsteigenden Gegner fanden die Weißroten kein Rezept und rannten bis sechs Minuten vor Spielende einem 0:2 Rückstand nach. Der späte Treffer von Frattin ließ neue Hoffnung aufkommen, der ersehnte Ausgleich glückte nicht mehr.

Das Match.

Auch für das heutige Match nahm Coach Glen Hanlon keine Änderung an der Mannschaftsaufstellung vor, einzig Kasslatter ersetzte wieder Pascal Brunner, während Halmo und Miceli die Linien tauschten.

Fazit des ersten Abschnittes: Linz in Dauerdefensive, Bozen fand dagegen kein Rezept und die Gäste gingen durch die erste nennenswerte Aktion fünf Sekunden vor der ersten Pause in Führung. Die beste Möglichkeit hatte gleich zu Beginn des Matches Hults im Duett mit Thomas, der Amerikaner kam an Tirronen nicht vorbei. Durch einen Fehlpass der Bozner Defensive kam Lahoda frei zu Schuss, auch Harvey war zur Stelle. Die Weißroten hatten zwischen Minute fünf und sieben zwei Powerplay in Folge zur Verfügung, brachten aber nichts Brauchbares zustande, die Black Wings konnten immer wieder ihr Drittel befreien. Auch bei der dritten Überzahl gelang Bozen nicht der Führungstreffer, das Powerplay war einfach zu statisch. Fünf Sekunden vor der ersten Sirene starteten Knott und Romig einen blitzschnellen Konter, letzterer erwischte den Bozner Goalie auf der kurzen Ecke und brachte sein Team in Führung.

Auch in Abschnitt zwei fanden die Foxes keinen Weg, das Linzer Bollwerk zu knacken und riskierten bei schnellen Kontern der Gäste mehrmals zu kapitulieren, Harvey musste mehrmals entscheidend eingreifen. Das Drittel wurde von einer Bombe von Valentine eingeläutet, mit dem Tirronen etwas Mühe hatte, dann entschärfte der Linzer Goalie einen Vorstoß von McClure und verkürzte Alberga, der mit einem Lochpass allein vor ihm aufgetaucht war, gekonnt den Weg. Dazwischen entschärfte Harvey zwei schnelle Gegenstöße von Stuart und St. Amant. Auch bei der vierten Überzahl gelang den Weißroten kein Treffer, im Anschluss konnte St. Amant einen Fehlpass der Bozner Defensive nicht verwerten, auf der Gegenseite prüfte Gazley den Linzer Torhüter aus spitzem Winkel. In den Schlussminuten wuchs Harvey abermals zuerst gegen Lebler und anschließend gegen Romig aus kürzester Distanz über sich hinaus und hielt sein Team im Spiel.

Das Schlussdrittel war ein Monolog der Weißroten, die einem zwei Tore Rückstand nachlaufen mussten, nachdem Romig in der ersten Minute bei einer 4:4 Situation mit seinem zweiten Treffer für die Doppelführung der Stahlstädter gesorgt hatte. Trotz Feldüberlegenheit und zwei weiteren Powerplay konnten sich die Hausherren kaum klare Chancen gegen die gut gestaffelte Linzer Abwehr, in der Tirronen hervorragend Regie führte, herausspielen. Fünf Minuten vor Spielende gelang dann Frattin mit einem Schuss aus dem Bully-Kreis der ersehnte Anschlusstreffer für die Talferstädter. Für die letzten zwei Minuten brachte Coach Hanlon den sechsten Feldspieler, Linz verteidigte gut und ließ nur einen Schuss von Frattin, der um Millimeter an der Kreuzecke vorbeiging, zu.

Am Dienstag, 14. März, mit Spielbeginn um 19:15 Uhr kehren Frank & Co. in die Linz Arena zurück, mit dem Ziel, in der Serie auszugleichen. Das Match wird direkt auf VB33 übertragen, im H1 Eventspace der Messe Bozen findet zeitgleich ein Public Viewing der Begegnung statt.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 1:2 (0:1 – 0:0 – 1:1)

Die Tore: 19:55 Emilio Romig (0:1) – 41:13 Emilio Romig (0:2) – 54:02 Matt Frattin (1:2)

Schiedsrichter: Nikolic.M./Sternat – Snoj/Zgonc

PIM: 4:16

Torschüsse: 36:21

Zuschauer: 3870