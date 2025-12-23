BOclassic Südtirol: Auch Majori und Heymans in Bozen am Start

Von: mk

Bozen – Bis zum BOclassic Südtirol ist es nur noch etwas mehr als eine Woche, und das Teilnehmerfeld der Elite-Rennen nimmt immer konkretere Formen an. Pünktlich zu Weihnachten geben die Organisatoren zwei weitere Namen bekannt: Zu den bereits angekündigten Stars gesellen sich die Lombardin Micol Majori, amtierende italienische Meisterin im Kurzstrecken-Crosslauf, und der Belgier John Heymans.

Am Elite-Rennen der Frauen, das um 13.30 Uhr den krönenden Abschluss des 51. BOclassic Südtirol bildet, wird auch Micol Majori teilnehmen. Im vergangenen Jahr war die „Azzurra“ zum zweiten Mal beim traditionsreichen Silvesterlauf dabei und belegte den fünften Platz. Im März krönte sich die 27-Jährige bei den italienischen Crosslauf-Meisterschaften in Cassino zum zweiten Mal in Folge zur Italienmeisterin (3 km), nachdem sie 2023 bereits Bronze gewonnen hatte.

Die ehemalige Italienmeisterin über 5000 Meter (2022) holte zudem bei den nationalen Meisterschaften 2024 Bronze auf dieser Distanz. Im August dieses Jahres stellte Majori in Caorle in 15.04,32 Minuten eine neue persönliche Bestzeit über 5000 Meter auf, was ihr den Titel der italienischen Vizemeisterin hinter Nadia Battocletti einbrachte. Das Duell Majori – Battocletti wird es auch in Bozen wieder geben. Ebenfalls bei den diesjährigen Italienmeisterschaften der allgemeinen Klasse gewann Majori die Bronzemedaille über 1500 Meter.

Auch der Belgier Heymans am Start

Im Gegensatz zu Majori wird der Belgier John Heymans zum ersten Mal am BOclassic Südtirol teilnehmen. Der belgische Langstreckenläufer wird die 10 Kilometer des Elite-Rennens der Männer bestreiten, das um 12.50 Uhr startet. Der 27-Jährige hält die nationalen Hallenrekorde über 5000 Meter (13.03,46) und 3000 Meter (7.37,05), die er beide in Boston aufstellte – den ersten 2024 und den zweiten im Februar dieses Jahres. Im Juni lief er in Turku (Finnland) die 5000 Meter in 13.03,87 Minuten und markierte damit seine Saisonbestzeit.

Heymans, bereits nationaler Hallenmeister über 3000 Meter im Jahr 2021, trug zudem maßgeblich zu Gold der belgischen Männermannschaft bei den Crosslauf-Europameisterschaften 2023 sowie zu Bronze im Jahr 2024 bei. Er gilt somit als heißer Kandidat für eine vordere Platzierung in Bozen. Einige seiner Konkurrenten sind bereits bekannt: Mit ihm werden unter anderem Yeman Crippa, Yomif Kejelcha, Maxime Chaumeton sowie die drei Südtiroler Euan De Nigro, Daniel Pattis und Andreas Reiterer an den Start gehen.