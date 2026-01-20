Bodö/Glimt gelingt Champions-League-Sensation gegen ManCity

Von: apa

Drei Tage nach der Pleite im Stadtderby gegen United (0:2) hat sich Manchester City in der Fußball-Champions-League blamiert. Die Mannschaft von Pep Guardiola verlor am Dienstag auf Kunstrasen bei Bodö/Glimt 1:3 (0:2). Der norwegische Meister, der sich im Play-off deutlich gegen Sturm Graz durchgesetzt hatte, feierte den ersten Sieg in der laufenden Ligaphase. ManCity muss nun um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen.

Kasper Högh legte mit einem Doppelpack (22., 24.) den Grundstein zur Sensation, Jens Petter Hauge erhöhte nach einem schönen Solo (58.). Die Gäste aus Manchester schrieben kurz darauf durch Rayan Cherki an (60.), schwächten sich unmittelbar danach mit dem Ausschluss von Rodri (62.) aber selbst. Der Mittelfeldspieler kassierte für zwei Fouls innerhalb einer Minute Gelb und Gelb-Rot.