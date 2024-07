Bol läuft drittschnellste 400-m-Hürdenzeit der Geschichte

Bol vor Olympia in Paris in großartiger Form

Von: APA/sda

Die 24-jährige Niederländerin Femke Bol ist am Sonntag beim Leichtathletik-Meeting in La Chaux-de-Fonds die drittschnellste Zeit über 400 m Hürden der Frauen in der Geschichte gelaufen. Die Weltmeisterin von 2023 siegte im Europarekord von 50,95 Sek., schneller war bisher nur die US-Amerikanerin Sydney McLaughlin-Levrone bei ihrem jüngsten Weltrekord von 50,65 am 30. Juni in Eugene und davor ebendort 2022 in 50,68.