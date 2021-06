Bozen dominiert

Bozen – Die besten einheimische Nachwuchstennisspieler haben in Meran bei der „Volksbank“-Landesmeisterschaft die Südtiroler Jugendmeister ermittelt. In zwölf Kategorien traten die U10- bis U16-Jährigen gegeneinander an, wobei der TC Bozen vier der insgesamt zwölf Titel holten.

Die Talferstädter dominierten besonders die Burschen-Landesmeisterschaften. Bozen gewann mit Daniel Lechner die U14-Altersklasse, während bei den U13 Thomas Dallapiazza im Endspiel den Eppaner Jannik Santa mit 7:5, 7:5 bezwang.

Valerio Filippi entschied das U10-Finale gegen den Pusterer Mattia Spizzica mit 7:5, 6:3 für sich. Auch bei den U16 stand mit Leonardo Kolbe ein weiterer Spieler vom TC Bozen ganz oben. Zwei Brixner Siege kamen hingegen von Lisa Marie Sartori und Maria Carol. Die Welsberger 3.1-Spielerin Sartori, die bei Andrea Bianchi in Brixen trainiert, behielt im U14-Mädchenfinale gegen die Passeierin Lena Marth klar mit 6:1, 6:1 die Oberhand, während Carol im U11-Endspiel Ida Maria Gluderer, ebenfalls vom ATC Passeier, mit 6:2, 6:1 vom Platz schoss.

Lavinia Guerresco vom ATC Bruneck bezwang die Grödnerin Arianna Putzer in der U13-Kategorie mit 6:3, 6:3. Das U12-Finale ging hingegen an die Runggerin Finja Matuella, die die Partschinserin Greta Huber mit 6:3, 6:4 in die Knie zwang. Im Burschen-Turnier stand Matuellas Teamkollege Mattia Cona ganz oben, der sich gegen Samuel Haselrieder (TC Gherdeina) behaupten konnte. Noah Graber vom ASC Welsberg sicherte sich den U11-Titel gegen Lokalmatador Martin Kozik, Lilli Marth schoss im U10-Mädchen-Endspiel Lea Putzer mit 6:0, 6:0 ab.

Kolbe und Peer U16-Landesmeister

Das Hauptaugenmerk in Meran lag auf der U16-Altersklasse: Der 2.8-Spieler Leonardo Kolbe setzte sich bei den Burschen im Endspiel gegen seinen Mannschaftskollegen Samuel Greif in drei Sätzen mit 3:6, 6:3, 6:4 durch. Bei den Mädchen kürte sich Julia Peer zur neuen Landesmeisterin: Die Spielerin vom TC Gemeinde Bozen schickte Martina Broggi vom SV Lana mit 6:2, 6:1 nach Hause.

Die Ergebnisse der „Volksbank“ – Jugend-Landesmeisterschaft in Meran:

Mädchen U16

Halbfinale

Julia Peer (2.6/TC Gemeinde Bozen) – Anna Katharina Palla (3.3/TC Kaltern) 6:1, 6:1

Martina Broggi (3.1/SV Lana) – Nicole Gagliardi (3.2/TC Meran) 6:3, 6:1

Finale

Julia Peer (2.6/TC Gemeinde Bozen) – Martina Broggi (3.1/SV Lana) 6:2, 6:1

Mädchen U14

Halbfinale

Lisa Marie Sartori (3.1/Tennis Brixen) – Sofija Koloska (4.3/TC Gemeinde Bozen) 6:0, 6:0

Lena Marth (3.2/ATC Passeier) – Magdalena Trebo (3.5/TC Rungg) 6:1, 6:2

Finale

Lisa Marie Sartori (3.1/Tennis Brixen) – Lena Marth (3.2/ATC Passeier) 6:1, 6:1

Mädchen U13

Halbfinale

Arianna Putzer (3.3/TC Gherdeina) – Greta Franz (4.3/TC Gemeinde Bozen) 3:6, 6:1, 6:3

Lavinia Guerresco (3.3/ATC Bruneck) – Lisa Peer (3.5/TC Gemeinde Bozen) 6:1, 6:3

Finale

Lavinia Guerresco (3.3/ATC Bruneck) – Arianna Putzer (3.3/TC Gherdeina) 6:3, 6:3

Mädchen U12

Halbfinale

Finja Matuella (3.5/TC Rungg) – Lara Lechner (4.4/Tennis Nals) 6:1, 6:2

Greta Huber (4.4/ASV Partschins) – Lisa Gagliardi (4NC/TC Meran) 6:0, 6:0

Finale

Finja Matuella (3.5/TC Rungg) – Greta Huber (4.4/ASV Partschins) 6:3, 6:4

Mädchen U11

Halbfinale

Maria Carol (4.3/Tennis Brixen) – bye

Ida Marie Gluderer (4NC/ATC Passeier) – Clara Wisthaler (4NC/ATC Bruneck) 6:0, 6:3

Finale

Maria Carol (4.3/Tennis Brixen) – Ida Marie Gluderer (4NC/ATC Passeier) 6:2, 6:1

Mädchen U10

Halbfinale

Lilli Marth (ATC Passeier) – Lisa Stürz (TC Ortisei) 7:6, 6:1

Lea Putzer (TC Gherdeina) – Teresa Di Gallo (ASV Völs) 6:4, 6:1

Finale

Lilli Marth (ATC Passeier) – Lea Putzer (TC Gherdeina) 6:0, 6:0

Buben U16

Halbfinale

Leonardo Kolbe (2.8/TC Bozen) – Manuel Pavia (3.4/SV Lana) 6:3, 6:4

Samuel Greif (3.1/TC Bozen) – Niklas Stifter (3.4/Tennis Brixen) 7:5, 6:4

Finale

Leonardo Kolbe (2.8/TC Bozen) – Samuel Greif (3.1/TC Bozen) 3:6, 6:3, 6:4

Buben U14

Halbfinale

Daniel Lechner (3.2/TC Bozen) – Philipp Pezzei (3.5/TC Rungg) 6:3, 6:3

Moritz Kolbe (3.3/TC Bozen) – Christian Bacher (3.2/TC Bozen) 7:5, 6:0

Finale

Daniel Lechner (3.2/TC Bozen) – Moritz Kolbe (3.3/TC Bozen) 7:5, 6:3

Buben U13

Halbfinale

Jannik Santa (3.5/TC Rungg) – Kevin Vinatzer (3.2/CT Ladinia) 1:6, 6:1, 7:6

Thomas Dallapiazza (3.5/TC Bozen) – Luca Rumerio (3.5/TC Ortisei) 6:3, 6:2

Finale

Thomas Dallapiazza (3.5/TC Bozen) – Jannik Santa (3.5/TC Rungg) 7:5, 7:5

Buben U12

Halbfinale

Mattia Cona (3.4/TC Rungg) – Marco Castiglioni (4.3/Tennis Brixen) 6:0, 6:0

Samuel Haselrieder (4.2/TC Gherdeina) – Leonardo Tiego (3.5/TC Rungg) w.o.

Finale

Mattia Cona (3.4/TC Rungg) – Samuel Haselrieder (4.2/TC Gherdeina) 6:0, 6:2

Buben U11

Halbfinale

Noah Graber (ASC Welsberg) – Diego Hofer (TC Gherdeina) 7:6, 6:7, 6:0

Martin Kozik (TC Meran) – Alex Putzer (TC Gherdeina) 6:4, 6:2

Finale

Noah Graber (ASC Welsberg) – Martin Kozik (TC Meran) 6:3, 6:3

Buben U10

Halbfinale

Mattia Spizzica (ATC Bruneck) – Max Kofler (TC Meran) 6:1, 6:0

Valerio Filippi (TC Bozen) – Julian Lisciotto (TC Bozen) 6:2, 6:7, 10:6

Finale

Valerio Filippi (TC Bozen) – Mattia Spizzica (ATC Bruneck) 7:6, 6:3