Bozen geht in Linz unter

Von: ka

Bozen – Für den HCB Südtirol Alperia war es ein Abend zum Vergessen bei den Steinbach Black Wings Linz: Die Österreicher setzten sich klar mit 6:0 durch, in einer Partie, die für die Weiß-Roten von der ersten Minute an schwierig verlief. Trotzdem erreichten die Foxes dank der Niederlage von Wien in Villach ihr erstes Saisonziel: die direkte Qualifikation für die Playoffs der ICEHL.

Nach dem spielfreien Freitag geht es am Sonntag, den 1. Februar, mit dem Derby gegen den HC Pustertal weiter. Über 5.000 Tickets sind bereits verkauft; die letzten Karten gibt es morgen im Vorverkauf von 16:00 bis 18:00 Uhr sowie am Freitag von 11:00-13:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 13:00 Uhr und ab 16:00 Uhr. Der Online-Verkauf für Sektor B läuft weiter, während Sektor E ausschließlich an den Kassen erhältlich ist.

Der Spielverlauf: Coach Shedden verzichtet auf die grippekranken Harvey und Schneider sowie auf den verletzten Barberio. Larcher und Marchetti fehlen aufgrund von Rotation. Im Tor steht Gibson.

Die Weiß-Roten agieren in den ersten Spielminuten im Powerplay, wobei Digiacinto nach einem bereits geschlagenen Tirronen nur die Querlatte trifft. Linz lässt sich jedoch nicht beeindrucken, streift zunächst mit Lebler den Führungstreffer und schlägt dann mit einem Doppelschlag zu. In der 10. Minute verwertet Pusnik einen Rebound, zwei Minuten später trifft Collins – in beiden Fällen wirkt Gibson nicht ganz souverän. Bozen versucht zu reagieren, doch Tirronen macht gegen Gersich die Schotten dicht.

Nachdem eine Überzahlsituation zu Beginn des Mittelabschnitts ungenutzt bleibt, gerät Bozen zunehmend ins Wanken. In der 24. Minute verlieren die Foxes die Scheibe an der Mittellinie, Ograjensek bedient Barron, der aus kurzer Distanz zum 3:0 einschießt. Kurz darauf trifft Auvitu bei doppelter Überzahl nur den Pfosten, während auf der Gegenseite Misley nach einem starken Unterzahl-Solo den Treffer vergibt. In der 38. Minute legen die Black Wings nach: Lebler sieht Barrons Laufweg hinter die Abwehr, und der kanadische Stürmer lässt Gibson allein vor dem Tor keine Chance – 4:0.

Im dritten Drittel ändert sich das Bild nicht. Im Gegenteil: Linz erzielt in Unterzahl auch noch das fünfte Tor, als Barron einen Konter erfolgreich abschließt und damit seinen persönlichen Hattrick perfekt macht. Das Spiel ist damit entschieden, Bozen findet kein Mittel mehr, Tirronen ernsthaft zu prüfen. Den Schlusspunkt zum 6:0 setzt Collins im Powerplay, als er in der 53. Minute einen kurzen Abpraller verwertet.

Steinbach Black Wings Linz – HCB Südtirol Alperia 6 – 0 [2-0; 2-0; 2-0]

Tore: 09:26 Julian Pusnik (1-0); 11:25 Sean Collins (2-0); 23:55 Travis Barron (3-0); 37:52 Travis Barron (4-0); 40:59 Travis Barron SH1 (5-0); 52:04 Sean Collins PP1 (6-0)

Torschüsse: 22-17

Strafminuten: 8-8

Schiedsrichter: Fichtner, Nikolic K. / Bedynek, Durmis

Zuschauer: 3.880