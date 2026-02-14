Aktuelle Seite: Home > Sport > Braathen in Bormio mit Traumlauf zur RTL-Führung
Braathen legte der Konkurrenz viel vor

Braathen in Bormio mit Traumlauf zur RTL-Führung

Samstag, 14. Februar 2026 | 11:14 Uhr
Braathen legte der Konkurrenz viel vor
APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Schriftgröße

Von: apa

Lucas Pinheiro Braathen ist auf dem besten Weg, die erste Olympiamedaille für Brasilien bei Winterspielen zu gewinnen. Der gebürtige norwegische Skirennläufer erwischte am Samstag auf der Stelvio in Bormio eine Traummischung aus Abstimmung und Linienwahl und liegt zur Halbzeit des Riesentorlaufs 0,95 Sek. vor Marco Odermatt und 1,57 vor dessen Schweizer Landsmann Loic Meillard in Führung. Bester Österreicher ist Stefan Brennsteiner als Siebenter mit zwei Sekunden Rückstand.

“Lucas hat einen brutal guten Lauf erwischt. Man bekommt am Schwungansatz nicht ganz so das Vertrauen von den Verhältnissen her, dass man sofort merkt, dass man richtig auf Zug fahren kann. Das muss man aber tun”, sagte der Salzburger Brennsteiner. Das Battle um die geschlagenen Ränge sei aber offen und für den dritten noch einiges drinnen. Er wolle nun die Entwicklung des Wetters und die Kurssetzung abwarten und eventuell Adaptierungen am Set-up vornehmen.

Auch für u.a. die Norweger Henrik Kristoffersen (+1,93) und Atle Lie McGrath (+2,01) lebt die Möglichkeit auf eine Medaille noch. Schwierig bis aussichtslos sind die Chancen darauf für die weiteren Österreicher. Debütant Patrick Feurstein riss 2,54 Sek. Rückstand auf, Marco Schwarz 2,74 und Saalbach-Weltmeister Raphael Haaser bereits 3,54. Warme Temperaturen machten die Piste zunehmend unruhig, im zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr warten ruppige Bedingungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
68
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
48
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
40
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Crans-Montana: Barbesitzerin von Opferanwälten befragt
Kommentare
28
Crans-Montana: Barbesitzerin von Opferanwälten befragt
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 