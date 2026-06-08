Brasiliens Verband sieht “Fortschritte” bei Neymar

Von: apa

Brasiliens Fußball-Star Neymar befindet sich laut jüngsten Angaben des brasilianischen Verbandes auf einem guten Genesungsweg. Eine MRT-Untersuchung habe “gute Fortschritte” bei Neymars Wadenblessur ergeben, teilte der Verband mit. Brasiliens Rekordtorschütze (79) hatte sich Mitte Mai eine Wadenzerrung zweiten Grades zugezogen. Die Ausfalldauer war mit bis zu drei Wochen veranschlagt worden.

Ein Einsatz des mittlerweile 34-jährigen Dribbelkünstlers im WM-Auftaktspiel des fünffachen Weltmeisters gegen Marokko am 13. Juni in New Jersey gilt als unwahrscheinlich. Auch die Testspiele gegen Panama und Ägypten hat Neymar verpasst.