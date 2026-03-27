Bristol City trennt sich von Cheftrainer Struber

Von: apa

Trainer Gerhard Struber ist beim englischen Fußball-Zweitligisten Bristol City am Freitag beurlaubt worden. Der Salzburger blieb mit der Mannschaft in den vergangenen sechs Pflichtspielen sieglos. In der Tabelle liegt Bristol City derzeit auf Rang 16 unter 24 Teams. Interimistischer Nachfolger von Struber ist bis Saisonende der frühere englische Nationalcoach Roy Hodgson. Der 78-Jährige betreute den Club schon für wenige Monate im Jahr 1982.

Struber arbeitete seit vergangenem Juni bei Bristol City. Davor war er Chefcoach beim 1. FC Köln und Red Bull Salzburg.