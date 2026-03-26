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Titelverteidiger Alexander Bublik kehrt nach Kitzbühel zurück

Bublik, Cobolli, Berrettini, Vacherot spielen in Kitzbühel

Donnerstag, 26. März 2026 | 11:49 Uhr
Titelverteidiger Alexander Bublik kehrt nach Kitzbühel zurück
APA/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/Archivbild/EXPA/STEFAN ADELSBERGER
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Von: apa

Das ATP-Tennisturnier in Kitzbühel hat für die vom 18. bis 25. Juli angesetzte Auflage mit Alexander Bublik und Flavio Cobolli zwei Top-15-Spieler verpflichtet. Der Kasache Bublik ist Titelverteidiger, der Italiener Cobolli zeigte zuletzt mit dem Acapulco-Titel auf. Auch dessen Landsmann Matteo Berrettini, Turniersieger 2024, wird in Kitz aufschlagen. Dazu kommt mit dem, wie Cobolli erstmals in der Gamsstadt spielenden, Monegassen Valentin Vacherot, der Shanghai-Sieger 2025.

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