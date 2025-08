Bucher über 100 m Delfin mit OSV-Rekord ins WM-Semifinale

Von: apa

Der Tiroler Simon Bucher ist am Freitag in Singapur bei den Schwimm-Weltmeisterschaften auf der Langbahn über 100 m Delfin souverän ins Semifinale (13.10 Uhr MESZ) eingezogen. Der 25-Jährige drückte seinen mehr als drei Jahre alten nationalen Rekord in 51,16 Sekunden um zwei Hundertstel und kam damit als Sechstbester der Vorläufe weiter. Das Finale der Top acht ist für Samstag angesetzt. Ausgeschieden sind Heiko Gigler über 50 m Kraul und Iris Julia Berger über 50 m Delfin.

Die bisherige OSV-Bestleistung hatte Bucher im Juni 2022 bei den Weltmeisterschaften in Budapest aufgestellt. “Den österreichischen Rekord zu brechen, das war einmal das Ziel”, sagte der Vize-Weltmeister von Doha 2024. Zum WM-Auftakt in Singapur hatte er als Zehnter über 50 m Delfin ebenso eine rot-weiß-rote Bestmarke fixiert. Über die doppelte Distanz erhofft er sich für das Semifinale seine erste Zeit unter 51 Sekunden. “Noch einmal einen drauflegen, dann erreiche ich hoffentlich das ganz große Ziel.”

Gigler fehlten im Kraulsprint in 22,12 Sek. nur sieben Hundertstel auf seinen OSV-Rekord, was aber nur zu Rang 27 reichte – bei freilich bloß 21 Hundertstel Rückstand auf das Semifinale der Top 16. “Es ist schon gut, die Saison mit so einem 50er im Einzel abzuschließen”, äußerte sich der Kärntner über die Zeit zufrieden. Am Sonntag wird er noch in der Lagenstaffel im Einsatz sein. Für Berger wurde es im Delfinsprint in 26,39 Sek. Rang 24, 42 Hundertstel fehlten auf den Aufstieg. Für sie stehen am Samstag noch 50 m Kraul an.