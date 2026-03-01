Bundesliga-Siege für Stuttgart, Leipzig und Frankfurt

Von: apa

Im Ringen um einen Top-4-Platz in der deutschen Fußball-Bundesliga haben der VfB Stuttgart und RB Leipzig am Sonntag Siege erzielt. Die Schwaben fertigten den VfL Wolfsburg mit 4:0 ab, die Sachsen behielten beim Hamburger SV mit 2:1 die Oberhand. Der VfB behauptete damit den für das Erreichen der Champions League wichtigen vierten Rang. Zwei Zähler dahinter liegt Leipzig auf Platz fünf. Eintracht Frankfurt besiegte Freiburg 2:0 und zog am SC vorbei auf Position sieben.

Deniz Undav (21.), Jamie Leweling (30., 42.) und Nikolas Nartey (95.) schossen die Stuttgarter zum klaren Erfolg, die damit zur drittplatzierten TSG Hoffenheim nach Punkten (46) aufschlossen. Zugleich wurde die Krise der Wolfsburger, bei denen Patrick Wimmer weiterhin wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade fehlte, prolongiert. VfL-Trainer Daniel Bauer könnte nach sieben sieglosen Spielen entlassen werden.

Für Leipzig drehten Romulo (36.) und Yan Diomande (50.) die Partie in Hamburg nach einem 0:1-Rückstand, Fabio Vieira hatte den HSV in Führung gebracht (22.). Bei RB standen die ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald in der Startelf, Xaver Schlager fehlte verletzungsbedingt. In Frankfurt bescherten Fares Chaibi (64.) und Jean-Matteo Bahoya (81.) der Eintracht drei Punkte. Überschattet wurde der Sieg von einer Knieverletzung von Frankfurts Keeper Kaua Santos nach 17 Sekunden. Bei Freiburg fehlte der verletzte ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart.