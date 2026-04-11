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Schlager und Co. jubeln gegen Gladbach erst spät

BVB vergibt CL-Matchball, Leipzig schlägt Gladbach

Samstag, 11. April 2026 | 17:58 Uhr
Schlager und Co. jubeln gegen Gladbach erst spät
APA/APA (dpa)/Jan Woitas
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Von: apa

Borussia Dortmund muss noch auf seinen Champions-League-Platz warten. Am Samstag unterlagen Marcel Sabitzer und Co. in der deutschen Fußball-Bundesliga zuhause Bayer Leverkusen mit 0:1, ein Sieg hätte das Königsklassen-Ticket gebracht. Bayer verbesserte sich hingegen auf Platz fünf, vier Punkte hinter den drittplatzierten Leipzigern, die Mönchengladbach 1:0 schlugen. Im Tabellenkeller lässt Mathias Honsak Heidenheim mit einem Doppelpack hoffen.

Im Heimspiel gegen Union Berlin stellte Honsak in der 9. und 36. Minute mit seinen ersten beiden Saisontoren die Weichen früh auf Sieg. Bei den Gästen saß Christopher Trimmel auf der Bank, sein Landsmann Leopold Querfeld brachte Union kurzfristig heran. Der Wiener besorgte mit seinem dritten Saisontreffer den Anschluss (75.), Budu Zivzivadze (78.) machte kurz darauf aber den Sack zum 3:1-Endstand zu.

Damit verkürzte Schlusslicht Heidenheim den Rückstand auf Relegationsplatz 16 vorerst auf sechs Punkte, der VfL Wolfsburg ist nur noch zwei Zähler entfernt. Die Wölfe mit Patrick Wimmer über 90 Minuten schafften es einmal mehr nicht, dem Abstiegsstrudel zu entkommen. Zuhause setzte es gegen Eintracht Frankfurt eine 1:2-Heimniederlage, nach Toren von Oscar Höjlund (21.) und Arnaud Kalimuendo (32.) kam der Anschlusstreffer durch Dzenan Pejcinovic (97.) zu spät.

Spätes Diomande-Tor machte Leipzig glücklich

Leipzig siegte gegen Nachzügler Borussia Mönchengladbach nach starkem Beginn und viel Mühe in der zweiten Halbzeit zuhause dank des späten Treffers von Yan Diomande (81.). Xaver Schlager und Vorlagengeber Christoph Baumgartner wirkten über die gesamte Spielzeit mit, Nicolas Seiwald ging in der 78. Minute. Bei Gladbach sorgte Kevin Stöger im Finish (ab 85.) noch für frischen, aber wirkungslosen Wind.

In Dortmund ließ Robert Andrich (42.) per Distanzschuss Leverkusen weiter auf die CL hoffen, in der zweiten Hälfte wurde das Spiel von einem medizinischen Notfall auf der Tribüne überschattet. Nach Reanimation und Abtransport eines Zuschauers verzichteten beide Fanlager auf den organisierten Support. Beim BVB, der erst die dritte Niederlage in dieser Saison kassierte, ersetzte in der 64. Minute Carney Chukwuemeka Marcel Sabitzer.

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