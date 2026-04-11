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Jetzt macht er in Tee

Barron Trump baut Business-Imperium aus

Samstag, 11. April 2026 | 10:57 Uhr
Barron Trump kann kein normales Leben führen
APA/APA (AFP/Archiv)/JIM WATSON - Ein Foto aus dem Jahr 2018
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Von: luk

Florida – Erst jüngst hat US-Präsident Donald Trump erneut erklärt. Nun könne man viel Geld verdienen. Für sein näheres Umfeld und seine Familie scheint dies ohnehin der Fall zu sein. So zeigt sich auch der jüngste Spross im Trump-Clan äußerst geschäftstüchtig.

Barron Trump scheint ganz in die Fußstapfen seines Vaters zu treten: Der 20-Jährige weitet seine unternehmerischen Aktivitäten weiter aus. Nun steigt er nach BILD-Informationen ins Getränkegeschäft ein.

Laut Unternehmensunterlagen gehört Barron Trump zu den Direktoren von SOLLOS Yerba Mate Inc., einem Start-up aus Florida, das im Dezember gegründet wurde. Bereits im Mai 2026 soll ein neuer Mate-Tee international auf den Markt kommen – mit Geschmacksrichtungen wie Ananas und Kokosnuss.

Zuvor hatte sich Trump bereits an World Liberty Financial beteiligt und damit ein geschätztes Vermögen von rund 150 Millionen Dollar aufgebaut.

Prominente Unterstützung für das neue Engagement kommt aus der Tech-Welt: Elon Musk zeigte sich auf Social Media begeistert vom neuen Produkt. Er lobte das Design der Dosen und kommentierte: “Kann es kaum erwarten”.

Die Marke „SOLLOS“ spielt laut Unternehmen auf den Kreislauf der Sonne an – von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang – und greift zugleich den Lifestyle Südfloridas auf.

Während sich Barron Trump öffentlich weiterhin rar macht, scheint er im Hintergrund gezielt an seinem Image als junger Unternehmer und der Vermehrung seines Reichtums zu arbeiten. Mit den allerbesten Startvoraussetzungen hatte er es auch nicht sonderlich schwer.

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