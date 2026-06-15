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Hurricanes bejubeln den NHL-Titel

Carolina Hurricanes holen Stanley Cup

Montag, 15. Juni 2026 | 05:15 Uhr
Hurricanes bejubeln den NHL-Titel
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
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Von: APA/dpa

Die Carolina Hurricanes haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Stanley Cup in der NHL gewonnen. In Las Vegas holte das Team gegen die Golden Knights durch ein 3:0 im sechsten Duell den entscheidenden vierten Sieg in der “best of seven”-Serie. Die erste Meisterschaft gewannen die Hurricanes 2006. Für die Golden Knights, die ihre neunte NHL-Saison spielen, platzten im dritten Finale zum zweiten Mal alle Träume. Der einzige Titel bleibt der aus der Saison 2022/23.

Schon in der vierten Minute gelang Taylor Hall das 1:0 für die Gäste. Jackson Blake traf im zweiten Drittel zum 2:0. Danach hatten die Hurricanes die Partie im Griff – auch, weil Vegas die eigenen Gelegenheiten nicht nutzen konnte. 68 Sekunden vor dem Ende traf Nikolaj Ehlers zum 3:0, als die Golden Knights ohne Tormann den Anschlusstreffer erzwingen wollten.

Die Hurricanes hatten die Hauptrunde als bestes Team der Eastern Conference beendet und sich nach den vergeblichen Versuchen der vergangenen Jahre auch bis ins Stanley-Cup-Finale vorgearbeitet. Dort wurde die Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht.

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