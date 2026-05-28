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Carolina-Goalie Frederik Andersen/m. ließ keinen Gegentreffer zu

Carolina Hurricanes vor Einzug in Stanley-Cup-Finale

Donnerstag, 28. Mai 2026 | 08:59 Uhr
Carolina-Goalie Frederik Andersen/m. ließ keinen Gegentreffer zu
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MINAS PANAGIOTAKIS
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Von: APA/sda

Die Carolina Hurricanes sind in den NHL-Play-offs nur noch einen Sieg vom Einzug in das Stanley-Cup-Finale entfernt. Sie gewannen am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Montreal Canadiens mit 4:0 auch das zweite Auswärtsspiel und führen in der “best of seven”-Serie 3:1. Schon im ersten Drittel sorgten die Hurricanes für die Vorentscheidung. Sebastian Aho, Jordan Staal und Logan Stankoven trafen binnen 2:47 Min. Den Schlusspunkt setzte Andrej Swetschnikow mit dem 4:0 ins leere Tor.

Carolinas Goalie Frederik Andersen parierte 18 Schüsse und feierte bereits seinen dritten Shut-out in diesen Play-offs. In der Nacht auf Samstag kann das Team aus Raleigh im Heimspiel mit einem vierten Sieg den dritten Finaleinzug der Geschichte der Franchise perfekt machen – den ersten seit 20 Jahren nach dem Stanley-Cup-Triumph 2006. Als erster Finalist stehen bereits die Vegas Golden Knights fest.

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