CL: Barca überrollt Newcastle, Liverpool schlägt Galatasaray

Von: apa

Der FC Barcelona und Liverpool haben sich mit dominanten Heimsiegen ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League geschossen. Die Katalanen schickten Mittwochabend Newcastle mit einer 7:2-Packung nach Hause und stiegen gesamt mit 8:3 auf. Liverpool fertigte Galatasaray 4:0 ab, womit das 0:1 im Hinspiel ausgebügelt wurde. Bayern München schlug Atalanta nach dem 6:1 im Rückspiel 4:1, für Tottenham war ein 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid nach dem 2:5 vergangene Woche zu wenig.

Im Viertelfinale kommt es damit zu einigen Schlagerpartien: Die Bayern treffen auf Real Madrid, Barcelona bekommt es mit Atletico Madrid zu tun. Liverpool fordert Titelverteidiger Paris St. Germain heraus, während Arsenal auf Sporting Lissabon trifft.

Doppelpacks von Raphinha und Lewandowski

Gleich neun Tore bekamen die Fans im Camp Nou zu sehen. Raphinha brachte Barcelona früh in Front (6.), doch Anthony Elanga schlug für Newcastle zurück (15.). Nur drei Minuten später netzte Marc Bernal nach feiner Freistoßvariante für die Gastgeber. Erneut war es Elanga, der die Partie egalisierte (28.). Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durften die Barca-Fans wieder jubeln: Kieran Trippier hielt den einschussbereiten Raphinha im Strafraum fest, den fälligen Elfmeter verwandelte Lamine Yamal (45.+7).

In der zweiten Hälfte sorgte der La-Liga-Tabellenführer zügig für klare Verhältnisse. Fermin Lopez besorgte das 4:2 (51.), Robert Lewandowski machte mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten das halbe Dutzend voll (56., 61.). Doch damit hatte das Team von Trainer Hansi Flick noch nicht genug: Auch Raphinha erzielte noch seinen zweiten Treffer (72.). Wermutstropfen war die Verletzung von Barca-Keeper Joan Garcia in der Schlussphase.

Barca trifft nun auf Atletico. Den Madrilenen reichte in London nach dem klaren Hinspielerfolg eine mäßige Leistung zum Aufstieg. Tottenham versuchte eine Aufholjagd, Randal Kolo Muani per Kopf (30.) nährte die Hoffnung der Spurs-Fans. Doch Julian Alvarez schlug direkt nach dem Seitenwechsel bei einem Konter der Spanier zu (47.). Die erneute Führung durch Xavi Simons (52.) ebnete David Hancko für die Spanier wieder ein (75.), Simons hatte aber vom Elfmeterpunkt das letzte Wort (91.). Tottenham-Verteidiger Kevin Danso wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Liverpool und Bayern souverän

An der Anfield Road erzielte Dominik Szoboszlai nach einer flachen Corner-Variante das 1:0 für Liverpool und glich damit die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel aus. Mohamed Salah vergab zudem zwei Großchancen: Der Ägypter scheiterte zunächst nach einem schweren Patzer der Galatasaray-Verteidigung an Keeper Ugurcan Cakir (29.) und hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Foulelfmeter erneut das Nachsehen gegen den türkischen Torhüter (45.+4).

Hugo Ekitike machte es nach der Pause besser und schloss eine sehenswerte Kombination über Alexis Mac Allister und Salah zum 2:0 ab (51.). Danach brachen alle Dämme in der Istanbuler Hintermannschaft: Ryan Gravenberch (53.) und Salah mit seinem 50. Champions-League-Tor (62.) machten es deutlich.

Bayern München fixierte unterdessen den Viertelfinalschlager gegen Real. Trainer Vincent Kompany schonte angesichts des komfortablen Vorsprungs gegen Atalanta einige Stammspieler wie Konrad Laimer und konnte auf Keeper Jonas Urbig zurückgreifen. Harry Kane besorgte im zweiten Anlauf via Handelfmeter das 1:0 (25.). Atalanta-Keeper Marco Sportiello hatte den ersten Versuch des Engländers gehalten, aber zu früh die Torlinie verlassen. Kane legte – ebenfalls mit seinem 50. Königsklassen-Treffer – nach (54.), Lennart Karl (56.) und Luiz Diaz (70.) erhöhten. Den Ehrentreffer der Bergamasken verbuchte Lazar Samardzic (85.).