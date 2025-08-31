CL-Quali: St. Pölten gegen Hjörring, Austria gegen Paris FC

Von: apa

Der SKN St. Pölten muss auf dem Weg in die Frauen-Fußball-Champions-League die Hürde Fortuna Hjörring meistern. Der dänische Meister und Cupsieger wurde dem österreichischen Double-Champion am Sonntag in Nyon für die 3. und letzte Qualifikationsrunde zugelost. Vizemeister Austria Wien bekommt es nach dem erfolgreichen Miniturnier im Heimstadion im Ligaweg mit Paris FC und damit einem deutlich schwierigeren Gegner zu tun. Spieltermine sind der 11. und 18. September.

St. Pölten muss beim Einstieg in den Europacup zuerst zu Hause in der NV Arena antreten. Gegner Hjörring stand beim Club-Highlight 2003 im Finale des damaligen UEFA-Cup, aus dem die Champions League geworden ist. Der Double-Gewinn zeigt, dass der Gegner nicht zu unterschätzen ist, auch wenn er im UEFA-Club-Ranking nur auf Platz 120 aufscheint. St. Pölten, das auch auf Ferencvaros (HUN), Leuven (BEL) oder Katowice (POL) treffen hätte können, hält sich hingegen da weiter auf Position 15 und muss mit der Favoritenrolle leben.

Zum vierten Mal in Folge soll der Sprung in die “Königsklasse” gelingen. Diesmal wird erstmals eine Ligaphase wie bei den Männern ausgetragen, an der statt bisher 16 nun 18 Teams teilnehmen. Dass die Austria dort vertreten ist, ist nicht zu erwarten. Paris FC landete vergangene Saison auf Rang drei in der französischen Liga. Carina Wenninger und Co., die in der 2. Runde Glasgow City (2:0) und den FC Minsk (3:0) bezwungen hatten, treten zuerst auswärts an. Mögliche weitere Gegner für die Nummer 98 des UEFA-Rankings wären Real Madrid, AS Roma, BK Häcken oder SK Brann gewesen.

Sturm Graz trifft auf Ajax Amsterdam

Unabhängig vom Abschneiden geht es für alle Teams international weiter, steigen doch die Verlierer in die zweite Qualirunde des neuen UEFA Women’s Europa Cup um. Dort wurde am Sonntag die 1. Runde ausgelost, in der es Sturm Graz mit Ajax Amsterdam zu tun bekommt. Die Grazerinnen haben im Rückspiel Heimrecht. Beide Teams beendeten die nationale Liga 2024/25 auf Platz drei. Spieltermine sind hier der 10./11. bzw. 17./18. September.