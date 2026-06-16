Aktuelle Seite: Home > Sport > Coach Renard übernimmt bei WM-Teilnehmer Tunesien
Herve Renard spielt bei Tunesien den Feuerwehrmann

Coach Renard übernimmt bei WM-Teilnehmer Tunesien

Dienstag, 16. Juni 2026 | 07:40 Uhr
Herve Renard spielt bei Tunesien den Feuerwehrmann
APA/APA/AFP/MAHMUD HAMS
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Coach Herve Renard soll die Fußball-WM für Tunesien retten. Nach dem Aus von Nationaltrainer Sabri Lamouchi, der nach der 1:5-Pleite gegen Schweden in Monterrey seinen Hut nehmen musste, kommt nun der Franzose Renard zum Zuge. Das berichtete das staatliche Fernsehen Tunesiens unter Berufung auf Verbandspräsident Moez Nasri. Renard soll am Dienstag im Teamcamp eintreffen, um die Vorbereitung auf das zweite Spiel gegen Japan am Sonntag (06.00 Uhr MESZ) zu übernehmen.

Laut dem TV-Bericht hat Lamouchi das Quartier der Nationalmannschaft in Mexiko verlassen, nachdem man sich auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses geeinigt hatte. Die deutliche Niederlage gegen Schweden war zu viel für den 54-Jährigen. Seit seiner Verpflichtung als Teamchef im Jänner hatte es nur einen Sieg beim 1:0 gegen Haiti gegeben. In der Vorbereitung auf die WM verlor Tunesien vor zwei Wochen in Wien 0:1 gegen das ÖFB-Team sowie bei der Generalprobe mit 0:5 gegen Belgien.

Renard war zuletzt als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er besitzt bereits einige Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams und führte Sambia sowie die Elfenbeinküste zum Afrika-Cup-Titel. In den verbleibenden beiden WM-Vorrundenspielen steht Tunesien gegen Japan und gegen die Niederlande in der Gruppe F stark unter Druck.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
Kommentare
165
Südtirols Gastro in der Zwickmühle
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Kommentare
128
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Kommentare
48
Seniorenpaar in Bozen praktisch eingeschlossen
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
Kommentare
30
Marmelade darf nun wieder Marmelade heißen
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Kommentare
21
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 