Coaches vorzeitig verlängert

Bruneck – Der HC Falkensteiner Pustertal ist nun bereits im fünften Jahr Mitglied der win2day ICE Hockey League. Nacheinander wurden Schritte gesetzt und kurz- wie mittelfristige Ziele festgelegt und größtenteils umgesetzt. Neben Sponsoring- und Marketing-Aktivitäten standen Konsolidierung und Kontinuität im sportlichen Bereich auf der Agenda, mit der heutigen Meldung wird hierbei ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt.

Die beiden Trainerpositionen beim HC Falkensteiner Pustertal werden weiterhin mit Jason Jaspers und Kohl Schultz besetzt. Ihre Verträge bei den Wölfen werden vorzeitig – um weitere zwei Saisons, also bis 2028 – verlängert.

Während im Sommer 2024 das Trainerprofil nebst Spielerkarriere von Jason Jaspers hinreichend bekannt war, kam Kohl Schultz als weitestgehend unbeschriebenes Blatt nach Bruneck. Jason Jaspers überzeugt durch klare Linie, Erfahrung und Teamwork, Kohl Schultz durch immensen Arbeitswillen und großes Fachwissen – beide eint die Tatsache, die Werte der Wölfe-Familie nicht nur zu leben, sondern bereits verinnerlicht zu haben.

Somit schafft der HCP ein Gerüst, das nun neben Sportlichem Leiter (Bona), Tormann- und Fitness-Coaches (Tragust und Baur), Berater (Hicks) auch die beiden Trainerpositionen (Jaspers und Schultz) für Kontinuität an der Spitze des Wölfe-Stabs stehen.

Statements

Jason Jaspers erklärt: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim HC Pustertal verlängern zu dürfen. Die große Eishockey-Familie im Pustertal hat mich von Anfang an mit offenen Armen aufgenommen, was es für mich sehr einfach gemacht hat, hier zu arbeiten. Wir bauen in Bruneck gerade etwas Tolles auf, weshalb es mich umso mehr freut, diese Arbeit fortsetzen zu dürfen. Ich möchte mich bei allen hier im Verein bedanken, angefangen bei Kohl Schultz, welcher als Assistant Coach einen großartigen Job macht, über unseren Equipment Staff, das Büro und nicht zuletzt die Führungsriege um Erich Falkensteiner, Jochen Schenk und Patrick Bona. Ich bin sehr stolz, Teil des HCP zu sein und bin beeindruckt, mit welcher Leidenschaft und welchem Einsatz jeder hier Tag für Tag hart arbeitet, um den nächsten Schritt zu machen und den HCP weiterzuentwickeln.“

Kohl Schultz meint: „Ich freue mich riesig, dass mir der HCP das Vertrauen schenkt, weiterhin dabei zu helfen, diesen Klub an die Spitze der ICE Hockey League zu führen. Die vergangenen anderthalb Jahre waren eine große Lern- und Entwicklungschance für mich, gleichzeitig aber auch eine wunderbare Lebenserfahrung. Ich kann Jason Jaspers, Patrick Bona und Erich Falkensteiner nicht genug dafür danken, dass sie mir auch künftig als Assistenztrainer ihr Vertrauen schenken. Alle hier leisten etwas Besonderes, und das große Ziel ist es, Bruneck langfristig zu einer Meisterschaft zu führen.“

Patrick Bona, der sportliche Leiter, sagt: „Als Verein sind wir bestrebt, auf Kontinuität zu setzen. Damit anfangen möchten wir bei unserem Coaching Duo, welches einen hervorragenden Job macht und neben der sportlichen Expertise auch menschliche Fähigkeiten besitzt, die bestens zu uns und unseren Werten passen. Wir wollen uns stetig verbessern, gleichzeitig aber weiter bodenständig bleiben und hart arbeiten. Genauso sehen auch Jason und Kohl ihre Arbeit. Sie bilden sich stetig fort, lassen modernes und schnelles Eishockey spielen und sind demnach eine tolle Bereicherung für unseren Verein und unsere Spieler. Wir sind sehr froh darüber, dass wir Jason und Kohl für weitere zwei Jahre an uns binden konnten!“