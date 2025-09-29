Aktuelle Seite: Home > Sport > Colts kassieren mit Raimann bei Rams 1. NFL-Niederlage
Für Raimann und Co. gab es diesmal kein Erfolgserlebnis

Colts kassieren mit Raimann bei Rams 1. NFL-Niederlage

Montag, 29. September 2025 | 09:34 Uhr
Für Raimann und Co. gab es diesmal kein Erfolgserlebnis
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN CASTERLINE
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag die erste Saisonniederlage in der National Football League (NFL) hinnehmen müssen. Left Tackle Bernhard Raimann und Co. unterlagen im vierten Spiel den Los Angeles Rams auswärts 20:27. Zuvor hatten die Colts mit Siegen gegen die Miami Dolphins (33:8), Denver Broncos (29:28) und bei den Tennessee Titans (41:20) aufzeigen können, auch deshalb führen sie die South Division der American Football Conference weiter an.

Die Kansas City Chiefs fuhren mit Quarterback Patrick Mahomes mit einem 37:20 gegen die Baltimore Ravens den zweiten Sieg in Folge ein. Für die Ravens war nicht nur die dritte Niederlage bitter, gibt es doch auch Sorgen um Quarterback Lamar Jackson, der angeschlagen ausschied.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Kommentare
33
Illegale Bärenfunde lösen Ermittlungen aus
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Kommentare
32
Karl Brunner zum Diakon geweiht
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Kommentare
27
Dormizil „Ulli Lerchbaumer“ eröffnet in Bozen
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
17
Gardasee: “Ufer nur mehr für Reiche”
Trump ordnet Einsatz von Militär in US-Großstadt Portland an
15
Trump ordnet Einsatz von Militär in US-Großstadt Portland an
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 