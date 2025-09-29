Colts kassieren mit Raimann bei Rams 1. NFL-Niederlage

Von: APA/Reuters

Die Indianapolis Colts haben am Sonntag die erste Saisonniederlage in der National Football League (NFL) hinnehmen müssen. Left Tackle Bernhard Raimann und Co. unterlagen im vierten Spiel den Los Angeles Rams auswärts 20:27. Zuvor hatten die Colts mit Siegen gegen die Miami Dolphins (33:8), Denver Broncos (29:28) und bei den Tennessee Titans (41:20) aufzeigen können, auch deshalb führen sie die South Division der American Football Conference weiter an.

Die Kansas City Chiefs fuhren mit Quarterback Patrick Mahomes mit einem 37:20 gegen die Baltimore Ravens den zweiten Sieg in Folge ein. Für die Ravens war nicht nur die dritte Niederlage bitter, gibt es doch auch Sorgen um Quarterback Lamar Jackson, der angeschlagen ausschied.