Cool Swim Meeting in Meran mit so vielen Teilnehmern wie noch nie

Von: Ivd

Meran – Wie jedes Jahr war das Josef Resort in Falzeben in Hafling oberhalb von Meran am Mittwochabend die Kulisse für die Pressekonferenz zur Vorstellung der neunten Auflage des Cool Swim Meetings, das von Freitag bis Sonntag im Meraner Lido stattfindet.

Die Organisatoren um OK-Chef Walter Taranto, dessen Vize Gebhard Unterrainer und Meetingdirektor Marco Giongo können in diesem Jahr zwei wichtige Neuerungen vorstellen: Die dreitägige Live-TV-Übertragung auf Rai Sport und die Möglichkeit, beim Cool Meeting eine Qualifikationszeit für die Weltmeisterschaft zu schwimmen, die von Ende Juli bis Anfang August in Singapur ausgetragen wird. Das hat den Rekord von 937 Athleten aus neun Nationen und 65 Vereinen mit vielen großen Namen der italienischen Schwimmszene nach Meran gelockt.

Bei der Pressekonferenz dabei waren auch die sieben Mitglieder des italienischen Nationalteams, das seit vergangenem Montag unter der Leitung von Trainer Claudio Rossetto in Meran trainiert: Manuel Frigo, Paolo Conte Bonin, Giovanni Carraro, Davide Dalla Costa, Giovanni Caserta, Lorenzo Mora und Luca Serio. Cesare Butini, der Cheftrainer der Schwimm-Nationalmannschaft, wollte die großen Namen, die am Wochenende in Meran eintreffen werden, persönlich vorstellen. Allen voran Thomas Ceccon, Olympiasieger und Weltrekordhalter über 100 Meter Rücken. Der 24-Jährige hat für nicht weniger als sechs Rennen gemeldet und wird heute in Meran erwartet. Ceccon hält derzeit vier Rekorde beim Cool Meeting.

Butini sagte auf der Pressekonferenz: “Wir haben 14 Athleten aus der Nationalmannschaft in Meran am Start, von denen sich fünf bereits für die Weltmeisterschaften qualifiziert haben, und acht, die an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen haben. Wir denken an das Hauptziel der Saison, die Weltmeisterschaften in Singapur, die am 27. Juli beginnen, aber das Cool Meeting ist sehr wichtig für uns, eine Woche vor dem Sette Colli, bei dem die WM-Mannschaft endgültig definiert wird.“

Ebenfalls am Start sein werden am Wochenende Lisa Angiolini, Silbermedaillengewinnerin über 100 Meter Brust bei den Europameisterschaften 2022 in Rom, Leonardo Deplano und Simone Cerasuolo, der am Sonntag 22 Jahre alt wird. Zu beachten ist auch der junge Christian Bacico, Jahrgang 2005, der als talentierter Rückenschwimmer gilt. OK-Chef Taranto bedankte sich bei den hundert freiwilligen Helfern, bei den Sponsoren und bei den Institutionen. Anwesend waren auch Merans VizeBürgermeister Nerio Zaccaria, Sportstadträtin Barbara Hölzl, Angelo Gennaccaro, der Vizepräsident des Landtages, und Luca Bordato, der Präsident der Meranarena.

Das Meeting beginnt am Freitag um 15.00 Uhr und wird zum ersten Mal live im Fernsehen auf Rai Sport übertragen. „Aus TV-Gründen haben wir die schnellen Serien vorverlegt“, sagt Taranto. Am Freitag von 17.00 Uhr bis 18.20 Uhr, am Samstag von 16.20 bis 17.50 Uhr und am Sonntag von 15.00 bis 16.30 Uhr werden die beiden schnellsten Serien jedes Rennens in kompakter Form im TV zu sehen sein. Insgesamt zehn Regionalauswahlen haben genannt, darunter auch die Südtiroler Landesauswahl, die von Luca Scampicchio vom SSV Bozen angeführt wird, der in der ersten Juliwoche in der Slowakei auch an der Junioren-Europameisterschaft teilnehmen wird.