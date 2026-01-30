Crans-Montana-Abfahrt der Frauen nach Stürzen abgebrochen

Von: apa

Die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Frauen von Crans Montana ist am Freitag nach wenigen Läuferinnen abgebrochen worden. Mit Nina Ortlieb, Marte Monsen und Lindsey Vonn kamen drei der ersten sechs Fahrerinnen bei diffusen Lichtverhältnissen auf einer von Neuschnee gezeichneten Piste schwer zu Sturz. Die Norwegerin Monsen wurde mit dem Akja abtransportiert, US-Star Vonn dürfte ebenfalls eine Blessur erlitten haben. Ortlieb sagte, sie sei “mit einem blauen Auge davon gekommen”.

“Nach meinem ersten Empfinden fehlt mir nichts”, erklärte die Vorarlbergerin im ORF. Vonn stürzte an der gleichen Stelle wie Ortlieb und blieb zunächst liegen. Die US-Amerikanerin fuhr schließlich – ihr linkes Knie sichtbar testend – mit den Ski gen Tal, schien aber deutlich angeschlagen zu sein. Ihr Olympia-Traum könnte wackeln, im Zielraum schüttelte die 41-Jährige den Kopf. Nach einer Pause fuhr ein Vorläufer die Strecke bei einsetzendem Schneefall ab, danach wurde das Rennen abgebrochen.