Aktuelle Seite: Home > Sport > Crystal Palace muss nach 2:2 gegen Kuopion in CoL-Play-off
Kleiner Dämpfer für Oliver Glasner und Co.

Crystal Palace muss nach 2:2 gegen Kuopion in CoL-Play-off

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 23:14 Uhr
Kleiner Dämpfer für Oliver Glasner und Co.
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
Schriftgröße

Von: apa

Crystal Palace muss in der Fußball-Conference-League etwas überraschend eine Extrarunde einlegen. Die Elf von Trainer Oliver Glasner kam am Donnerstag in der letzten Runde der Ligaphase daheim gegen Kuopion PS nicht über ein 2:2 hinaus und liegt damit nach sechs Spieltagen nur auf Rang zehn. Nur die Top 8 stehen im Achtelfinale, die nächsten 16 müssen zunächst ins Play-off. Fix im Achtelfinale steht der FSV Mainz 05 nach einem 2:0-Sieg über Samsunspor.

Palace, das einige Stammspieler schonte, ging durch Chrisantos Uche mit einem sehenswerten Außenristtreffer standesgemäß in Führung (5.). Der Tiroler Johannes Kreidl im Tor des finnischen Meisters der Vorsaison hatte keine Chance. In der zweiten Hälfte drehte der Underdog aber überraschend die Partie binnen drei Minuten: Piotr Parzyszek (50.) und Ibrahim Cisse (53.) brachten die Gäste 2:1 in Front. Ab der 73. Minute waren die Finnen jedoch nur mehr zu zehnt, nachdem Clinton Antwi nach Foul an Will Hughes glatt Rot sah. Die Engländer nutzten die numerische Überlegenheit umgehend durch ein Tor von Justin Devenny aus (76.), der Sieg gelang gegen die aufopferungsvoll verteidigenden Außenseiter aber nicht mehr.

In Mainz schossen Silvan Widmer (44.) und Nadiem Amiri via Elfmeter (48.) den FSV, der auf den verletzten Phillipp Mwene und den gesperrten Nikolas Veratschnig verzichten musste, auf Tabellenrang sieben und damit ins Achtelfinale. Auf Platz eins beendete Racing Straßburg mit 16 Punkten die Ligaphase. Neben den Franzosen und Mainzern schafften auch Rakow Czestochowa (14), AEK Athen, Sparta Prag, Schachtar Donezk, Rayo Vallecano (alle je 13) und AEK Larnaka (12) den Sprung in die Top 8.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
82
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Freispruch trotz 2,15 Promille
Kommentare
40
Freispruch trotz 2,15 Promille
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
Kommentare
39
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Unterzeichnung wird verschoben
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
Kommentare
34
„Die Kinder haben Angst vor der Dusche und wollen sich nicht mit Seife waschen“
WaltherPark: 21 Prozent der Beschäftigten zuvor arbeitslos
Kommentare
20
WaltherPark: 21 Prozent der Beschäftigten zuvor arbeitslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 