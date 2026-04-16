Crystal Palace weiter – Österreicher-Duell im EL-Halbfinale

Von: apa

Trainer Oliver Glasner hat den nächsten Club in ein Europacup-Halbfinale geführt. Der Oberösterreicher konnte sich mit Crystal Palace am Donnerstag ein 1:2 bei der Fiorentina erlauben, um nach dem 3:0-Hinspielsieg in die Vorschlussrunde der Conference League einzuziehen. Im Europa-League-Halbfinale duellieren einander der SC Freiburg mit Philipp Lienhart und SC Braga mit Florian Grillitsch. Ein ÖFB-Teamspieler steht damit am 20. Mai in Istanbul definitiv im Finale.

Freiburg ließ dem 3:0-Heimerfolg über Celta Vigo in Galizien ein 3:1 folgen und steht erstmals in der Europacup-Geschichte unter den besten vier. Igor Matanovic (33.) und Yuito Suzuki (39., 50.) trafen gegen die chancenlosen Hausherren. Lienhart musste in Vigo früher vom Platz als üblich. Der Niederösterreicher wurde in der 71. Minute aufgrund von Muskelproblemen im Oberschenkel ausgewechselt. Es dürfte sich aber nicht um eine Verletzung handeln.

Braga dreht Partie in Sevilla

Grillitsch jubelte mit Braga über einen 4:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand bei Betis Sevilla. Das Hinspiel hatte nach einem sehenswerten Tor des Niederösterreichers mit der Ferse 1:1 geendet. Grillitsch spielte im Mittelfeld durch, sein Team drehte die Partie durch Tore von Pau Victor (38.), Vitor Carvalho (49.), Ricardo Horta (53./Elfmeter) und Jean-Baptiste Gorby (74.). Braga erreichte zum zweiten Mal nach 2011 das EL-Halbfinale. Damals war der Club aus Nordportugal erst im Endspiel am Lokalrivalen FC Porto gescheitert.

Dass es dieses Endspiel 15 Jahre danach im Besiktas-Park in Istanbul erneut geben kann, verhinderte Nottingham Forest mit einem glücklichen 1:0-Heimsieg gegen Porto (Hinspiel 1:1). Die Portugiesen verzeichneten nach einer frühen Roten Karte gegen Jan Bednarek (8.) nach der Pause noch zwei Lattenschüsse. Am Ende zog aber Nottingham durch einen abgefälschten Schuss von Morgan Gibbs-White (12.) ins Halbfinale ein und trifft dort auf den Premier-League-Rivalen Aston Villa, der Bologna nach dem 3:1 im Hinspiel zu Hause 4:0 abfertigte.

Mainz verspielt 2:0-Hinspielführung

Im drittwichtigsten Bewerb, der Conference League, hält Crystal Palace die englischen Fahnen hoch. Glasners Team kassierte nach Führung durch Ismaila Sarr (17.) zwar noch die erste Niederlage nach davor sechs ungeschlagenen Pflichtspielen, diese fiel aber nicht ins Gewicht. Glasner, mit Eintracht Frankfurt 2022 Gewinner der Europa League, hat weiter die Chance, sich zu Saisonende mit deren erstem Europacup-Titel von den Londonern zu verabschieden. Im Halbfinale am 30. April und 7. Mai warten Duelle mit Schachtar Donezk.

Um das zweite Ticket für das Endspiel am 27. Mai in Leipzig spielen Racing Straßburg und Rayo Vallecano. Der FSV Mainz ließ sich nach einem 2:0-Sieg im Hinspiel mit einem 0:4 in Straßburg noch die Butter vom Brot nehmen. ÖFB-Verteidiger Stefan Posch, vor einer Woche zu Hause noch Torschütze, spielte durch, ließ sich beim 0:3 durch Julio Enciso aber von Martial Godo austanzen (69.). Für die Entscheidung sorgte der frühere Sturm-Graz-Angreifer Emanuel Emegha (74.), der zuvor einen Elfmeter verschossen hatte (66.). Bei den Mainzern wurde im Finish Nikolas Veratschnig für Landsmann Phillipp Mwene eingewechselt (81.).