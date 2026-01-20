Curling Südtirol feiert erfolgreichen Start in die Saison

Von: ka

Bozen – Der ASC Curling Südtirol ist sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Bei den Zielsetzungen für die laufende Saison liegt man voll im Soll. So hat sich das Team Spiller in souveräner Manier für die Finalrunde der höchsten italienischen Liga qualifiziert. Diese Finalspiele finden im April im Südtirol Curling Center in der Intercable Arena in Bruneck statt.

Auch das Team der Junioren mit den Zwillingen Alessandro und Simone Paolazzi, Michael Bacher und Ivan Künigl haben am letzten Wochenende Curling-Geschichte geschrieben und mit insgesamt sechs Siegen und beachtlichen Leistungen, das Medaillenfinale der Juniorenmeisterschaft. Betreut wurde dabei das Team von Fink Christoph, derzeit einziger zertifizierter Curling Trainer Südtriols. erreicht.

Parallel hat das Team Spiller das internationale Preisgeldturnier in Perth, Schottland, bestritten. Erst im Finale unterlagen die Gebrüder Spiller und Gilli dem Team Ross Whyte aus Schottland, die derzeitige Nummer fünf im Curling-World-Ranking. In zwei Wochen geht es zum Suncity Cup nach Karlstadt in Schweden. Das Team der Senioren fährt zum internationalen Open Air Turnier, Val Müstair Cup in die Schweiz.

Die restlichen Vereinsmitglieder sind in die Vorbereitungen für das Trainingslager der kanadischen Olympiateilnehmer vollkommen eingebunden. Vom 25. Jänner bis zum 09. Februar trainieren die Curling-Profis aus Übersee im Südtirol Curling Center in Bruneck. Bei den Männern hat sich das Team Jacobs, mit Ben Herbert, Marc Kennedy und Brett Galant für die Teilnahme qualifiziert. Brad Jacobs hat bei den Spielen in Sotchi, bereits einmal die Goldmedaille gewonnen. Die Frauen sind durch das Team Rachel Homan, der dreifachen Weltmeisterin, mit Sarah Wilkes, Tracey Fleury und Emma Miskew vertreten. Im Mixed Doubles startet das Ehepaar Jocelyn Peterman und Brett Galant, auch schon Weltmeister und Olympiabronze Gewinner.

Kanada zählt in allen drei Kategorien zum Favoritenkreis. Der Icemaker Mark Shirek wird eigens aus Kanada samt Equipment eingeflogen, um die Eisaufbereitung im Südtirol Curling Center vorzunehmen. Das Trainingslager der Kanadier in Südtirol ist auf den unermüdlichen Einsatz des ASC Curling Südtirol zurückzuführen und wird auch durch den Verein begleitet.

Am 08. Februar könnte voraussichtlich auch ein Freundschaftsspiel zwischen dem Team Jacobs und dem ASC Curling Südtirol / Team Spiller stattfinden. Vom 22. Februar bis zum 01. März folgt dann das Trainingslager des Paralympics Teams der Kanadier.