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Tudors Amtszeit bei Tottenham ist vorüber

Danso-Club Tottenham trennt sich von Interimscoach Tudor

Sonntag, 29. März 2026 | 17:27 Uhr
Tudors Amtszeit bei Tottenham ist vorüber
APA/APA/AFP/CARLOS JASSO
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Von: APA/Reuters/sda

Der Premier-League-Club Tottenham Hotspur hat sich von seinem Interimstrainer Igor Tudor getrennt. Wie der Arbeitgeber von ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso am Sonntag mitteilte, erfolgte die Auflösung des Vertrags nach nicht einmal sechs Wochen “im gegenseitigen Einvernehmen”. Das Team aus Nord-London, das in der Vorsaison mit Danso noch die Fußball-Europa-League gewonnen hatte, liegt in England derzeit nur einen Punkt über der Abstiegszone.

Laut Medienberichten gilt der Italiener Roberto De Zerbi als Wunschlösung für die Nachfolge. Auch der derzeit vereinslose Vorarlberger Adi Hütter soll ein Kandidat sein. Unter dem Kroaten Tudor verlor die Mannschaft fünf von sieben Spielen und liegt nach 31 Runden mit 30 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz, während sie zudem im Achtelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid ausgeschieden ist.

Tudor hatte mit dem Tod seines Vaters Anfang März zudem einen persönlichen Schicksalsschlag zu verarbeiten. “Wir nehmen auch den Trauerfall zur Kenntnis, den Igor kürzlich erlitten hat, und sprechen ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit unser Mitgefühl aus”, hieß es in einer Mitteilung des Clubs.

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