Das große Finale: Bozen VS Salzburg

Bozen – Nach einer spannenden und hart umkämpften Finalserie kommt es zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull Salzburg zum Showdown. Spiel 7 muss die Entscheidung bringen, wer am Freitagabend in der Bozner Sparkasse Arena die Karl-Nedwed-Trophy in die Höhe stemmen wird. Die Weißroten werden versuchen, den Heimvorteil für sich zu nutzen, nachdem sie in der Serie von 1:3 auf 3:3 ausgleichen konnten.

Die Eintrittskarten waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft, daher sind weder Online noch an den Stadionkassen Tickets erhältlich. Es ist ganze 28 Jahre her, dass Bozen ein entscheidendes Meisterschaftsspiel zu Hause ausgetragen hat: das letzte Mal war es 1995 in Spiel 5 einer Best-of-Five-Serie gegen Varese, das durch einen Hattrick von Vostrikov und Toren von Zarrillo und Maslennikov mit 5:3 gewonnen wurde.

Live auf VB33 und Public Viewing in der Messe Bozen

Dank der Bemühungen und der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem Sender VB33 wird das Spiel Live auf VB33 übertragen, so dass alle Fans und Anhänger, die keine Eintrittskarten mehr erhalten konnten, das Spiel trotzdem verfolgen können. Außerdem wird auf der Ledwall im H1 Eventspace der Messe Bozen in Zusammenarbeit mit der Brasserie 1857 ein Public Viewing stattfinden. Das Spiel wird auch auf Puls 24 mit deutschsprachigem Kommentar unter dem Link https://www.puls24.at/eishockey übertragen.

Der Kommentar von Vizebürgermeister Luis Walcher

„Ich wünsche uns allen, dass dies ein herausragender Abend für den Sport in unserer Stadt wird und, wie auch immer, ein Fest vor, während und nach dem Spiel. Der HCB hat in seiner 90-jährigen Geschichte die Stadt immer über alle Sprachgruppen hinweg geeint: das allein ist schon ein großer Erfolg für Bozen und seine Sportgeschichte”.

Angesichts des großen Andrangs wird allerdings darum gebeten, wenn möglich, mit dem Fahrrad oder dem Motorrad zum Stadion zu kommen und auf keinen Fall auf Radwegen, Grünflächen und generell auf nicht zugelassenen Flächen zu parken.