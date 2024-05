“Das war Acquathlon Ironkid Südtirol 2024!”

Bozen – Schönes Wetter, Sold out mit einem Teilnahmerekord von 363 AthletInnen, über 30 teilnehmende Vereine, wobei 3 Vereine mit über 30 AthletInnen an den Start gingen. 100 Meter Laufen, 25 Meter Schwimmen und noch einmal 100 Meter Laufen für die jüngsten TeilnehmerInnen, bis zu 1.500 Meter Laufen, 750 Meter Schwimmen und wieder 1.500 Meter Laufen für die älteren Athlet/innen. Das alles war Acquathlon Ironkid 2024!

Besonders beeindruckend war die Leistung der jüngsten TeilnehmerInnen. Die Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren bewiesen großen Mut und Durchhaltevermögen. Trotz ihrer jungen Jahre zeigten sie eindrucksvoll, was sie sportlich schon alles erreichen können. Auch die älteren AthletInnen lieferten spannende Rennen und kämpften um die besten Platzierungen.

Ein Highlight des Tages war der Sieg des 7-jährigen Lukas Fabbro aus Bozen des LC Bozen. Er absolvierte die Strecke in einer beeindruckenden Zeit 0:01:56.8 Minuten und sicherte sich somit den ersten Platz in seiner Altersklasse. Neben den sportlichen Leistungen standen auch der Spaß und die Freude am Sport im Vordergrund.

Die Atmosphäre war sehr familiär und alle TeilnehmerInnen wurden von ihren Familien und Freunden lautstark angefeuert. Auch die zahlreichen Zuschauer sorgten für eine großartige Stimmung. Wir möchten uns bei der Gemeinde Bozen und den Freiwilligen des ASV Läufer Club Bozen für die hervorragende Organisation bedanken. Dank ihrer Unterstützung konnte der Aquathlon Ironkid Südtirol zu einem vollen Erfolg werden. Der Aquathlon Ironkid Südtirol war eine großartige Gelegenheit für junge Sportler/innen, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich mit anderen Gleichgesinnten zu messen. Wir hoffen, dass das Rennen im nächsten Jahr erneut stattfinden wird und noch mehr junge Athlet/innen die Chance erhalten, an diesem spannenden Wettkampf teilzunehmen.

Ergebnisse