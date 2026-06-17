Das war die WM-Nacht – ÖFB-Sieg, Gala von Argentiniens Messi

Von: apa

Österreichs Rückkehr auf die Fußball-WM-Bühne ist eine erfolgreiche gewesen. Die ÖFB-Auswahl startete am Dienstag in Santa Clara mit einem 3:1 gegen Jordanien in die Gruppe J bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada. Tabellenführer ist allerdings Weltmeister Argentinien nach einem 3:0 samt Lionel-Messi-Gala gegen Algerien. Klare Siege gab es auch in Pool I. Norwegen ist nach einem 4:1 gegen den Irak Leader vor Frankreich, das zuvor den Senegal mit 3:1 bezwungen hatte.

Österreichs erster WM-Sieg nach 36 Jahren wurde dank Treffern von Romano Schmid (21.) und dem erst zur Pause für Sasa Kalajdzic eingetauschten Marko Arnautovic (102./Elfmeter) sowie einem Eigentor von Yazan Al Arab (76.) perfekt. Ali Olwan (50.) hatte vor 68.527 Zuschauern zwischenzeitlich für beherzt kämpfende Jordanier ausgeglichen. Am Montag kommt es nun in Dallas zum Auftaktsieger-Duell mit dem Titelverteidiger. Der konnte sich in Kansas City vor fast 70.000 Fans auf seinen Superstar verlassen. Der Noch-38-jährige Messi erzielte alle drei Treffer (17., 60., 76.) und stellte mit nun 16 WM-Toren den Rekord des Deutschen Miroslav Klose ein.

Im norwegischen Dress glänzte mit Erling Haaland ebenfalls ein Stürmerstar. Der 25-jährige Torjäger von Manchester City hält nach seinen Treffern in Boston in der 29. und 43. Minute bereits bei 57 Toren in 51 Länderspielen. Leo Östigaard (76.) und ein Eigentor (97.) machten im Finish alles klar. Für den Irak traf nur Aymen Hussein (39.). Mitfavorit Frankreich konnte sich gegen den Senegal nach einer Nullnummer erst nach der Pause steigern. Kylian Mbappe (66., 96.) und Bradley Barcola (82.) sorgten im Finalstadion von East Rutherford (New Jersey) für die Entscheidung zugunsten des Vize-Weltmeisters. Die Afrikaner um Sadio Mane hatten beim Stand von 0:0 Top-Möglichkeiten auf die Führung ausgelassen, den einzigen Treffer erzielte Ibrahim Mbaye (95.).