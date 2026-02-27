Demetz und Zingerle setzen das erste Ausrufezeichen

Von: ka

Sexten – Ein gedämpfter Lauf im Schnee, eine hochkarätige Premiere in Sexten. Samuel Demetz siegt knapp vor Krieghoff und Engl. Lena Zingerle krönte sich zur souveränen Siegerin vor Thaler und Engl. Die Erstausgabe fand im Angesicht der Sextner Dolomiten bei Mondschein statt.

Die erste Ausgabe der Drei Zinnen Winter Night Run war ein voller Erfolg. Im beeindruckenden Panorama der Drei Zinnen, UNESCO-Weltnaturerbe, setzten sich nach 13 Kilometern Samuel Demetz und Lena Zingerle durch. Die beiden dominierten ein Rennen, das für Begeisterung und große Emotionen sorgte. Ein Rennen für alle, gelaufen auf der präparierten Langlaufloipe – eine eindrucksvolle Strecke von Sexten über das Fischleintal und wieder zurück, inmitten eines der schönsten Gebiete Südtirols.

Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über zehn Nationen versammelten sich im Startbereich nahe dem Hotel Waldheim in Sexten. Als die Sonne langsam hinter den Dolomiten verschwand und den Himmel in rosarote Farben tauchte, fiel um Punkt 18 Uhr der Startschuss. Ausgerüstet mit Stirnlampen und bunten Laufschuhen machten sich die Läuferinnen und Läufer auf den Weg Richtung Moos und weiter in das malerische Fischleintal.

Begleitet vom gedämpften Geräusch der Schritte im Schnee schlug der Grödner Samuel Demetz von Beginn an ein hohes Tempo an. Schnell übernahm er die Führung und setzte sich Richtung Fischleintal ab. Beim Wendepunkt an der Talschlusshütte lag der 2003 geborene Athlet vom Team Salomon mit rund einer Minute Vorsprung vor dem Deutschen Marcel Krieghoff sowie Lukas Engl aus St. Lorenzen. Die beiden lieferten sich während des gesamten Rennens ein spannendes Duell um Platz zwei, das erst im Zielsprint entschieden wurde.

Nach rund 40 Minuten erreichte Demetz erschöpft, aber glücklich das Ziel: „Es war ein wunderschönes Rennen. Wir sind gemeinsam gestartet, aber ich wollte von Anfang an mein eigenes Tempo gehen – das ist mir gelungen. Die Strecke und die Temperaturen waren optimal, ebenso die Atmosphäre. Es war wirklich eine großartige Erfahrung“, erklärte der erste Sieger der Drei Zinnen Winter Night Run. Weniger als drei Minuten später kündigten die Stirnlampen von Krieghoff und Engl das Duell um Rang zwei an, das schließlich der Deutsche Krieghoff für sich entschied.

Im Frauenrennen bildete sich in den ersten Kilometern eine Dreiergruppe mit Lena Zingerle, Lisa Thaler und Katia Engl. Nach den ersten leichten Anstiegen im Fischleintal in der Nähe der Fischleinbodenhütte konnten sich Thaler und Engl leicht absetzen. Doch nach dem Wendepunkt änderte sich das Bild: Zingerle startete eine beeindruckende Aufholjagd, übernahm die Spitze und lief souverän dem Sieg entgegen. „Für uns alle war es das erste Mal hier in Sexten, und ich habe mich trotz der späten Anmeldung sehr amüsiert. Ich habe mich erst gegen 17 Uhr zur Teilnahme entschlossen – und jetzt habe ich gewonnen. Unglaublich!“, freute sich die Siegerin im Ziel. Lächelnde Gesichter, Erinnerungsfotos und Interviews prägten den Abend. Anschließend trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Sport Sexten zur gemeinsamen Pasta-Party, gefolgt von der Siegerehrung.

Groß war die Zufriedenheit beim Organisationskomitee des ALV Sextner Dolomiten unter der Leitung von Alfred Prenn, das eine begeisternde Premiere auf die Beine stellte und viel Lob erhielt: „Diese erste Ausgabe macht uns wirklich stolz. Natürlich gibt es immer Details, die man verbessern kann, aber wir sind sehr zufrieden. Die Teilnehmer waren durchwegs begeistert, und das ist das Wichtigste. Es ist ein hervorragender Ausgangspunkt und wir freuen uns schon auf eine Neuauflage im kommenden Jahr.“

Damit geht die erste Drei Zinnen Winter Night Run in die Geschichte ein und verweist bereits auf den nächsten Höhepunkt: die 29. Südtirol Drei Zinnen Alpine Run im September, die rund sieben Monate vor dem Start bereits zahlreiche Anmeldungen verzeichnet.

Ergebnis Männer

1 Demetz Samuel Team Salomon 40:25:00; 2 Krieghoff Marcel SC Impuls Erfurt 43:04:00; 3 Engl Lukas SSV Bruneck-Amateursportverein 43:06:00; 4 Burger Loris A.C. 2000 Toblach 47:29:00; 5 Doblinger Reinhold XXXMountainXXX 49:07:00; 6 Gross Herbert Telmekom Team Südtirol 49:52:00; 7 Demetz Georg LC Bozen 50:55:00; 8 Gratl Stefan ZDF Running Team 52:18:00; 9 Revelant Alessandro 55:21:00; 10 Cao Renato 57:14:00

Ergebnis Frauen

1 Zingerle Lena AC 2000 Toblach 53:26:00; 2 Thaler Lisa Lauffreunde Sarntal 54:08:00; 3 Engl Katia Skinfit 55:47:00; 4 Trevisan Maria 59:05:00; 5 Vannini Federica Atletica Castello 01:00:18; 6 Tasser Gertraud Laufclub Pustertal 01:01:17; 7 Mutschlechner Hannah 01:03:51; 8 Neumüller Theresa 01:04:18; 9 Gross Stefanie Telmekom Team Südtirol 01:06:01; 10 Pfeifer Simone 01:06:10