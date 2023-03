Der FC Südtirol verlängert mit Sportdirektor Paolo Bravo

Bozen – Mit großer Freude teilt der FC Südtirol mit, dass Sportdirektor Paolo Bravo seinen Vertrag mit dem Club um weitere zwei Jahre verlängert hat. Das vorherige Abkommen wäre im Sommer dieses Jahres ausgelaufen. Bravo hat beim FC Südtirol einen Zweijahresvertrag mit Fälligkeit 30. Juni 2025 unterzeichnet.

Geboren am 12. Februar 1974, war Bravo selbst ein erfolgreicher Profifußballer. Als Linksverteidiger absolvierte er mit Como, Alzano Virescit, Siena und Rimini insgesamt 107 Matches in der Serie B (zwei Treffer). Darüber hinaus bestritt er 217 Pflichtspiele in der damaligen Serie C1 (Como, Saronno, Livorno, Cesena und Rimini), in der er insgesamt sieben Treffer verbuchen konnte.

Seine Karriere als Sportdirektor begann in der Saison 2010/11 beim damaligen Serie D-Club Rimini, wo er zwei Jahre zuvor seine letzte Meisterschaft als Profifußballer bestritt. Nachdem im ersten Anlauf der Sprung in die Serie C2 gelang, blieb der heute 49-Jährige zwei weitere Saisons beim Club.

Nach einem Jahr Auszeit wurde er im November 2014 zum neuen Technischen Direktor von Santarcangelo ernannt. Bravo leitete insgesamt drei Jahre die sportliche Abteilung des damaligen Serie C1-Clubs. In jenem Triennium gab es für die „Clementini“ einen 12., einen 11. und einen 10. Tabellenplatz.

Im Frühjahr 2018 wurde Bravo als neuer Sportdirektor des FC Südtirol vorgestellt. Binnen kürzester Zeit wurde er durch seine Professionalität und sein Fachwissen zu einer wichtigen Bezugsperson im Club. Unter der sportlichen Leitung von Bravo gab es für den FCS zuerst einen zweiten (mit anschließendem Playoff-Halbfinal) und einen sechsten Tabellenplatz (2. Runde der Playoffs). Seinen zweiten Vertrag beim FCS unterzeichnete er im November 2019, als er sein Arbeitspapier um drei weitere Jahre verlängerte. In seiner Amtszeit – nach einem vierten und einem dritten Tabellenplatz – ist es dem FC Südtirol gelungen, den Traum des Aufstiegs in die Serie B zu verwirklichen. Auch in dieser Saison, in welcher der FCS sein Hauptziel weit im Voraus erreichen konnte, hat Bravo seine fußballerischen und menschlichen Qualitäten unter Beweis gestellt. Demnach ist der FC Südtirol sehr erfreut, weiterhin mit seinem Sportdirektor zusammenzuarbeiten.

Die Stimmen zur Vertragsverlängerung

Sportdirektor Paolo Bravo: „Ich möchte damit beginnen, all den Menschen, die mich in den vergangenen fünf Jahren auf meinem Weg begleitet haben, Danke zu sagen. Beim ehemaligen Club-Präsidenten Walter Baumgartner, der mich damals zum FCS holte, habe ich mich bereits bedankt. Dem jetzigen Präsidenten Gerhard Comper, der ebenso sein Vertrauen in mich gesetzt hat, bin ich gleichermaßen zu Dank verpflichtet. Ich bedanke mich auch beim Geschäftsführer Dietmar Pfeifer, mit dem ich seit fünf Jahren tagtäglich zusammenarbeite. Dankbar bin ich auch allen Spielern, die für den FC Südtirol gespielt haben bzw. es auch heute noch tun sowie den Trainern, die in diesen Jahren für den Verein gearbeitet haben. Sie haben es mir ermöglicht, meine Ideen und Vorstellungen in Taten umzusetzen. Natürlich bedanke ich mich auch bei allen Südtirolern, die mich in den Jahren immer unterstützt haben. Es gab Kritiken und Lobreden, das gehört zur Karriere eines Sportdirektors dazu. Ich spüre die Wertschätzung der Fans und verbringe gerne Zeit mit den Menschen, denen der FC Südtirol am Herzen liegt. Sie haben mir die Kraft gegeben, an unsere Arbeit und an unsere Ziele zu glauben. Ich muss mich bei allen Mitgliedern der großen FCS-Familie bedanken, denn hier wurde mir die Möglichkeit gegeben, mich tagtäglich zu verbessern und meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.“

Geschäftsführer Dietmar Pfeifer: „Der Club freut sich über den Verbleib von Paolo Bravo und ist begeistert, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben ein ausgezeichnetes Feeling und gemeinsam großartige Resultate erreicht. Ich bin deshalb voll und ganz davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft tolle Erfolge feiern können. Sportdirektor Paolo Bravo ist vor fünf Jahren zu uns gekommen und hat das Projekt des Clubs geteilt und mitgestaltet. Im Laufe der Jahre haben wir uns immer höhere Ziele setzen können. In der vergangenen Saison haben wir es geschafft, den Klassensprung zu meistern und erstmals in die Serie B aufzusteigen. Es handelte sich um ein historisches Ereignis, das uns allen eine riesige Freude bereitet hat. Doch auch die diesjährige Saison lässt die Fußballbegeisterten träumen. In all den Jahren hat Bravo stets konkurrenzfähige Mannschaften zusammengestellt, welche die Mentalität und den Arbeitsgeist des FC Südtirol verkörpern. Das hat dazu geführt, dass der Verein wichtige Erfolge feiern konnte.“