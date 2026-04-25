Der FCS schlittert erneut in ein Debakel

Von: ka

Bozen – Die „Virgiliani“ setzten sich dank der Tore von Trimboli (35.) und Marras (42.) in der ersten sowie Wieser (83.) in der zweiten Halbzeit mit 3:0 (2:0) gegen die Weißroten durch.

Im Rahmen des 36. und drittletzten Spieltags der Serie BKT 2025/26 kann sich Mantova im Bozner Drusus-Stadion im Duell der Tabellennachbarn mit 0:3 (0:2) durchsetzen. Den Anfang machen die Gäste dabei in der 35. Spielminute: Trimboli versenkt eine Ablage von Benaïssa per Direktabnahme sehenswert im rechten Kreuzeck zum 0:1. Kurz darauf das 0:2: nach Ablage von Castellini überwindet Marras Adamonis mit einem präzisen Linksschuss ins linke untere Eck (42.). Die Weißroten versuchen, nach dem Seitenwechsel zu reagieren – Tait scheitert nach Molina-Flanke von rechts per Kopf am linken Pfosten (58.) –, ehe Mantova in der Schlussphase alles klarmachen kann: Wieser fängt einen misslungenen Aufbauversuch von Adamonis ab, läuft auf den FCS-Schlussmann zu und überwindet diesen zum 0:3-Endstand (83.). In der Folge trifft Casiraghi noch per direktem Freistoß die Querlatte.

ERSTE HALBZEIT

Die Weißroten stoßen an, die Partie durchlebt zunächst eine anfängliche Phase des Abtastens. So kommt es erst in Spielminute 17 zur ersten nennenswerten Torraumszene. Marras zieht von rechts ins Zentrum und versucht sich mit einem wuchtigen Linksschuss aus knapp 20 Metern Distanz: Dieser wird noch abgefälscht, Adamonis ist auf der Hut und wehrt zur ersten Mantova-Ecke ab, die zwar gefährlich in die Mitte kommt, jedoch nichts einbringt. Am anderen Ende treibt Tonin einen Konter nach vorne, er zieht in die gegnerische Box ein und versucht, zum Abschluss zu kommen, Cella jedoch kann die Situation bereinigen (27.).

Wenig später erspielen sich die „Virgiliani“ nach einer längeren Ballstafette die Führung: Von links in der Box legt Benaïssa für Trimboli ab, der nicht lange fackelt und per Direktabnahme zum 0:1 ins rechte Kreuzeck trifft (35.). Mantova nutzt die eigene Drangphase eiskalt aus und kann sieben Zeigerumdrehungen später prompt das 0:2 nachlegen: Castellini lässt für Marras prallen, der den Ball von knapp außerhalb der Strafraumgrenze präzise im linken unteren Eck unterbringt (42.). Mit dem Zwei-Tore-Rückstand aus der Sicht des FCS geht es in die Pause.

ZWEITE HALBZEIT

Mister Castori reagiert und wechselt vor Wiederanpfiff seinen gesamten Sturm: Für Tonin und Odogwu kommen Merkaj und Pecorino in die Partie. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel gehört jedoch Mantova. Einen Castellini-Freistoß fälscht die von Adamonis gestellte Mauer zur Ecke ab; den Corner bringt Marras an den zweiten Pfosten, wo der freistehende Maggioni aus aussichtsreicher Position den Ball nicht voll trifft (54.). Auf der anderen Seite kommt der FCS zur Riesenmöglichkeit auf den Anschlusstreffer: Eine weiche Molina-Flanke findet im Zentrum den Kopf von Kapitän Tait, welcher allerdings am linken Pfosten scheitert (58.).

In der Folge bannt Marras die Gefahr. Kurz darauf fällt ein Frigerio-Abschluss zu hoch aus (66.), ehe mit Anbruch der Schlussphase Merkaj seinen Flugkopfball nach einer erneuten Molina-Hereingabe von der rechten Seite knapp links vorbeilegt (79.). In Spielminute 83 kommen die Gäste zum Knock-out-Punch: Adamonis misslingt ein Aufbauversuch, der frisch eingewechselte Wieser fängt den Ball ab, läuft auf den FCS-Keeper zu und überwindet diesen zum 0:3-Endstand. Die Weißroten geben sich allerdings auch in der Folge noch nicht auf, ein Casiraghi-Freistoß aus knapp 20 Metern Entfernung knallt an die Querlatte (86.). In der Nachspielzeit hat Radaelli noch den vierten Treffer für die Gäste auf dem Fuß, Adamonis jedoch stürzt sich im Eins-gegen-Eins auf das Spielgerät und kann dieses so festmachen (90+2.). Es bleibt bei der 0:3-Niederlage für den FC Südtirol.

FC SÜDTIROL – MANTOVA 1911 0:3 (0:2)

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Masiello (56. El Kaouakibi), Pietrangeli, Veseli; S. Davi, Casiraghi, Martini (56. Frigerio), Tait ©️ (72. Crnigoj), Molina; Tonin (46. Merkaj), Odogwu (46. Pecorino).

Auf der Ersatzbank: Borra, Theiner, Mancini, Sabatini, Tronchin, F. Davi, Brik.

Trainer: Fabrizio Castori.

MANTOVA 1911 (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Cella, Dembélé; Benaïssa (63. Radaelli), Kouda (71. Wieser), Trimboli, Maggioni; Ruocco (63. Falletti), Marras (71. Paoletti); Mancuso (82. Buso).

Auf der Ersatzbank: Andrenacci, Vukovic, Goncalves, Caprini, Bragantini, Marai, Zuccon.

Trainer: Francesco Modesto.

SCHIEDSRICHTER: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno) | Assistenten: Lorenzo Giuggioli (Grosseto) & Eugenio Scarpa (Collegno) | Vierter Offizieller: Andrea Mazzer (Conegliano).

VAR: Matteo Gualtieri (Asti) | AVAR: Simone Sozza (Seregno).

TORE: 0:1 Trimboli (35.), 0:2 Marras (42.), 0:3 Wieser (83.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Masiello (FCS | 41.), Merkaj (FCS | 70.), Wieser (MAN | 84.).

ANMERKUNGEN: Heiterer, sonniger Nachmittag mit Temperaturen um 25 °C.

Cooling Breaks in der 22. & 70. Spielminute. 5.063 Zuschauer, davon 1.055 Gästefans.

Eckenverhältnis 2:2 (0:1) | Nachspielzeit: 3 min + 6 min.