Der FCS verpflichtet Tommaso Arrigoni

Bozen – Tommaso Arrigoni wechselt von Como zum FC Südtirol. Die beiden Vereine haben sich auf ein sechsmonatiges Leihgeschäft – Fälligkeit 30. Juni 2024 – mit einer Kaupflicht im Falle des Klassenerhalts geeinigt. Der 29jährige Mittelfeldspieler wird beim FC Südtirol die Trikotnummer vier tragen.

Tommaso Arrigoni, geboren am 26. Februar 1994 in Cesena, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der auch als Achter eingesetzt werden kann. Er wurde in der Jugendabteilung von Cesena ausgebildet und debütierte am 30. November 2011 in der Profimannschaft (Cesena – Gubbio 3:0). Knapp einen Monat später kam Arrigoni auch zu seinem ersten Einsatz in der Serie A (Atalanta-Cesena 4:1). Am Ende der Saison standen insgesamt 13 Ligaspiele in der höchsten Spielklasse zu Buche.

Nach einem halben Jahr auf Leihbasis bei Tritium in der Lega Pro 1. Division kehrte er im Winter 2013 zu Cesena (Serie B) zurück. Im Januar 2014 wechselte Arrigoni zu Spal in die Serie C2. Danach spielte der Mittelfeldspieler für Forlì, Santarcangelo, Lumezzane und Lucchese in der 3. Liga.

Im Sommer 2018 wechselte Arrigoni nach Siena, wo er zwei Spielzeiten in der Serie C absolvierte. Nach seiner Zeit in der Toskana wurde er von Como unter Vertrag genommen, wo er im ersten Anlauf den Meistertitel holte und in die Serie B aufstieg. In den vergangenen zweieinhalb Jahren bestritt Arrigoni 69 Ligaspiele für die „Lariani“ (vier Treffer und sechs Vorlagen).

Auf die Frage, was seine ersten Eindrücke vom FC Südtirol sind, erklärt Arrigoni: „Hier ist alles sehr schön und gut strukturiert. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen. Der Verein hat in den letzten Jahren Großartiges geleistet: zuerst der unglaubliche Aufstieg und dann die erste, wunderbare Meisterschaft in der Serie B. Ich kenne viele Spieler, die früher für den FCS gespielt haben, und alle haben mir nur Gutes über den Verein erzählt.“

Seine Motivation sei riesig, denn er brenne darauf, wieder eine zentrale Rolle zu spielen, erklärt Arrigoni. Seine Profikarriere begann in jungen Jahren, als er mit 17 Jahren mein Debüt in der Serie A für Cesena gab. Nach zahlreichen Einsätzen in der ersten Liga spielte er mehrere Jahre in der Serie C, wo er unter anderem Daniele Casiraghi kennenlernte. Sportdirektor Paolo Bravo kennt er aus der gemeinsamen Zeit in Santarcangelo. Zuletzt war Arrigoni für Como im Einsatz, in der Serie C sowie in der Serie B.

„Letztere ist eine äußerst schwierige Meisterschaft, in der es jedes Jahr zahlreiche Überraschungen gibt. Die Mannschaften, die unten in der Tabelle stehen, können ohne Probleme die Mannschaften an der Spitze schlagen. Die Serie B ist immer ausgeglichen, da darf man sich keine Ausrutscher erlauben“, so Arrigoni.

Auf die Frage, was seine spielerischen Qualitäten seien, meint Arrigoni: „Ich denke, ich bin ein dynamischer, aggressiver und kämpferischer Spieler, der auch gerne mal aus der Distanz schießt. Ich hoffe, dass viele Fans ins Stadion kommen, um uns zu unterstützen. Ich freue mich auf dieses Abenteuer.“

Der FCS heißt Tommaso Arrigoni herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg in Südtirol.